Подозрительный кумыс с неприятным «бонусом» из Казахстана не пустили в Тюмень

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО задержали на пограничном пункте в селе Казанское два автомобиля из Казахстана. Внутри они обнаружили более 100 литров кумыса.
Напиток был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы», а внутри плавали черные частицы, похожие на грязь или плесень. Кроме того, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Все эти нарушения привели к тому, что кумыс не допустили к ввозу на территорию региона.
Ранее «Наш город» писал, что с начала года были пресечены 28 попыток ввоза продукции без документов в Тюменскую область. Около 400 килограммов фруктов и овощей пытались провезти в регион из Казахстана и Киргизии.