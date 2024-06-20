Подозрительный кумыс с неприятным «бонусом» из Казахстана не пустили в Тюмень

Напиток был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы», а внутри плавали черные частицы, похожие на грязь или плесень. Кроме того, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Все эти нарушения привели к тому, что кумыс не допустили к ввозу на территорию региона.