nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Подозрительный кумыс с неприятным «бонусом» из Казахстана не пустили в Тюмень

Подозрительный кумыс с неприятным «бонусом» из Казахстана не пустили в Тюмень

20 июня 2024, 06:25
Фото: 1MI
Кумыс был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы». В емкостях помимо напитка плавали странные черные частицы.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО задержали на пограничном пункте в селе Казанское два автомобиля из Казахстана. Внутри они обнаружили более 100 литров кумыса.

Напиток был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы», а внутри плавали черные частицы, похожие на грязь или плесень. Кроме того, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Все эти нарушения привели к тому, что кумыс не допустили к ввозу на территорию региона.

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Ранее «Наш город» писал, что с начала года были пресечены 28 попыток ввоза продукции без документов в Тюменскую область. Около 400 килограммов фруктов и овощей пытались провезти в регион из Казахстана и Киргизии.

Читайте также:
В ДТП с «КамАЗом» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали пять человекНа один день тюменцам запретят покупать алкогольЦены на дыни в Тюмени взлетели в три раза
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Казахстан#Продукты#Россельхознадзор#Молочные продукты
Подпишитесь
Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на треть
Сегодня, 07:01
Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических
Сегодня, 01:00
Образование не нужно? Кого гарантировано возьмут на работу в Тюменской области?
Сегодня, 08:41
Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области
Сегодня, 03:47
Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
Сегодня, 07:05
Воевал в Сирии, Ливии, Судане, Мали: в зоне СВО погиб житель Тобольска
Сегодня, 08:27