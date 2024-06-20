В ДТП с «КамАЗом» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали пять человек

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Массовая авария на 880 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла минувшим вечером. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Greatwall» выехал на встречную полосу, столкнулся по касательной с «КамАЗом», после чего врезался в «Derways».
В ДТП пострадали пять человек — водители трех автомобилей, а также 46-летний пассажир Greatwall и 37-летний пассажир «Derways». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись грузовик «Исудзу» и «Фольксваген». В аварии погиб водитель легковушки.