Цены на дыни в Тюмени взлетели в три раза

По их словам, на цены повлияли многие факторы — от курса доллара до неурожая и расходов на логистику. Страдают от этого не только покупатели, но и сами продавцы, так как из-за роста закупочной стоимости они не могут закупить то же количество товара, что и в прошлом году. В то же время они предполагают, что в июле цена на дыни снизится.