Цены на дыни в Тюмени взлетели в три раза

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Published Сегодня, 02:47
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Стоимость дыни «Колхозница» в Тюмени выросла за год в три раза. В июне прошлого года ее можно было купить за 70-90 рублей за килограмм, сейчас же она подорожала до 250-290 рублей, рассказали предприниматели РБК Тюмень.
По их словам, на цены повлияли многие факторы — от курса доллара до неурожая и расходов на логистику. Страдают от этого не только покупатели, но и сами продавцы, так как из-за роста закупочной стоимости они не могут закупить то же количество товара, что и в прошлом году. В то же время они предполагают, что в июле цена на дыни снизится.
Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец отметила, что проблема подорожания фруктов и овощей обостряется ежегодно, и этот год — не исключение.
«На подорожание может влиять ряд причин. Во-первых, это погодные условия: сначала были заморозки, затем засуха. Неблагоприятные погодные условия на юге России повлияли на урожай дынь, который снизился примерно на 30%, что может привести к их подорожанию еще на 10% и более. Во-вторых, в начале сезона, как правило, цены завышены и это может быть временным явлением. В-третьих, подорожание связано с увеличением цен на семена и удобрения, а также, конечно, с увеличением сопутствующих издержек, связанных с повышением зарплаты сотрудникам и цен на топливо и логистику», — пояснила Кобец.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за полгода цены на продукты выросли на 1,6%. Лидером по росту цен стало масло, которое подорожало на 6,1%.