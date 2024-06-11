400 тонн подозрительной сельхозпродукции не пустили в Тюменскую область из Казахстана

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
С начала года управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО пресекло 28 попыток ввоза в регион продукции высокого санитарного риска. В общей сложности к ввозу не были допущены почти 400 тонн продукции из Казахстана и Киргизии.
Предприниматели пытались ввезти фрукты, овощи, крупы и саженцы. Основные нарушения — просроченные фитосанитарные сертификаты, полное их отсутствие, а также отсутствие упаковки и провоз продукции навалом.
Ранее «Наш город» писал, что на рынке в Тюмени был обнаружен запрещенный сыр из Европы. Его изъяли и уничтожили.