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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Тюменскую область не пустили 400 тонн продукции из Казахстана

400 тонн подозрительной сельхозпродукции не пустили в Тюменскую область из Казахстана

11 июня 2024, 06:56
Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

В Тюменскую область не пустили 400 тонн продукции из Казахстана

Предприниматели пытались провезти в регион продукцию либо с недействительными фитосанитарными сертификатами, либо без упаковки. Всего с начала года были пресечены 28 подобного рода попыток.

С начала года управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО пресекло 28 попыток ввоза в регион продукции высокого санитарного риска. В общей сложности к ввозу не были допущены почти 400 тонн продукции из Казахстана и Киргизии.

Предприниматели пытались ввезти фрукты, овощи, крупы и саженцы. Основные нарушения — просроченные фитосанитарные сертификаты, полное их отсутствие, а также отсутствие упаковки и провоз продукции навалом.

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Ранее «Наш город» писал, что на рынке в Тюмени был обнаружен запрещенный сыр из Европы. Его изъяли и уничтожили.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Казахстан#Запреты#Продукты#Импорт#Россельхознадзор
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