400 тонн подозрительной сельхозпродукции не пустили в Тюменскую область из Казахстана

С начала года управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО пресекло 28 попыток ввоза в регион продукции высокого санитарного риска. В общей сложности к ввозу не были допущены почти 400 тонн продукции из Казахстана и Киргизии.