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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Тюмени на рынке изъяли запрещёнку из Европы

Не опасно, но санкции. В Тюмени на рынке изъяли запрещёнку из Европы

7 июня 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени на рынке изъяли запрещёнку из Европы

В Тюмени на Михайловском рынке продавали запрещенный на территории России товар. Привезли его из Европы.
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Санкции

Речь идет о санкционном сыре, продажа которого на территории РФ запрещена. Информацию о торговле запрещенкой передает Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

На рынке сотрудники ведомства изъяли более 33 килограмм сыра из Италии, Франции и Испании. Продукт этот не опасен, но попадает под санкции. После изъятия, в соответствии с законом, товар был уничтожен.

Ранее сообщалось, что тюменцам предлагают упаковывать сыр на фабрике в Южной Корее.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Санкции#Сыры
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