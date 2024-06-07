Не опасно, но санкции. В Тюмени на рынке изъяли запрещёнку из Европы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Речь идет о санкционном сыре, продажа которого на территории РФ запрещена. Информацию о торговле запрещенкой передает Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
На рынке сотрудники ведомства изъяли более 33 килограмм сыра из Италии, Франции и Испании. Продукт этот не опасен, но попадает под санкции. После изъятия, в соответствии с законом, товар был уничтожен.
Ранее сообщалось, что тюменцам предлагают упаковывать сыр на фабрике в Южной Корее.