Неожиданный поворот. Житель села под Тюменью купил права и раскрыл ОПГ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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О прекращении уголовного дела в отношении жителя поселка сообщает объединенная пресс-служба судов. Как оказалось, местный житель, работая слесарем, захотел для другой работы получить права на управление трактором, но не сдавая экзамен. Поэтому обратился к знакомому, который обещал помочь. Ему горе-тракторист передал 25 тысяч рублей.
Позднее выяснилось, что деньги ушли главному специалисту инспекции Шатровского района отдела регистрации техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
Оперативники давно разрабатывали возможную причастность этого чиновника к возможной преступной группе, которая торгует правами. После передачи денег, полиция отследила то, куда они ушли, тем самым подтвердив свои разработанные версии об ОПГ.
При этом сам покупавший права написал явку с повинной, когда понял, что его, и остальных покупателей вычислили. Однако за неожиданную помощь в раскрытии ОПГ покупавшего права отпустили, прекратив в отношении него уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что контрабандисты пытались вывести из Тюмени сокровища на 4 миллиона.