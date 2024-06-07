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Житель тюменского села купил права и неожиданно раскрыл ОПГ

Неожиданный поворот. Житель села под Тюменью купил права и раскрыл ОПГ

7 июня 2024, 10:01
Фото: 1MI

Житель тюменского села купил права и неожиданно раскрыл ОПГ

В Тюмени прекратили расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Новотуринский Тюменского района. Он мечтал купить права на управление трактором, а когда сделал это — оказалось, что вскрыл целую схему организованной преступной группы.

О прекращении уголовного дела в отношении жителя поселка сообщает объединенная пресс-служба судов. Как оказалось, местный житель, работая слесарем, захотел для другой работы получить права на управление трактором, но не сдавая экзамен. Поэтому обратился к знакомому, который обещал помочь. Ему горе-тракторист передал 25 тысяч рублей.

Позднее выяснилось, что деньги ушли главному специалисту инспекции Шатровского района отдела регистрации техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Оперативники давно разрабатывали возможную причастность этого чиновника к возможной преступной группе, которая торгует правами. После передачи денег, полиция отследила то, куда они ушли, тем самым подтвердив свои разработанные версии об ОПГ.

При этом сам покупавший права написал явку с повинной, когда понял, что его, и остальных покупателей вычислили. Однако за неожиданную помощь в раскрытии ОПГ покупавшего права отпустили, прекратив в отношении него уголовное дело.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Водительские права#Новости тюмени#ОПГ#Права
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