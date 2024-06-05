Тюменцам показали ТОП-5 способов, как оплачивать покупки в Турции в обход санкций

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Платежи по привычным картам или способам расчета у россиян в Турции не проходят или просто отклоняются, поэтому приходится искать лайфхаки и обходы таких проблем. О самых популярных способах оплаты в Турции, которые точно сработают, рассказал портал «Новые Известия».
Несмотря на то, что турпоток в Турцию в 2024 году вырос на 4% у россиян, местные банки подвержены влиянию Запада, а значит, из-за политических моментов транзакции с российскими банками им приходится ограничивать. Турецкие банки перестали принимать карты «Мир» ещё в сентябре 2022 года. Теперь, как отмечают представители турецкой туротрасли, возникают проблемы и с другими видами платежей.
Самым очевидным способом для туристов стало просто брать наличные, обменивая рубли на лиры заранее, но здесь не угадаешь с числом — либо возьмешь слишком мало, либо слишком много и менять придется обратно уже дома. Благо, сейчас есть несколько выходов, которые могут решить проблему с оплатой.
Первый способ — через банковские карты китайской системы, а именно UnionPay. Их в Турции спокойно принимают, но есть одно условие. Банк, который выпускает карту, не должен находиться в санкционном списке.
На данный момент в России есть 7 банков, которые выпускают карты китайской системы:
«Газпромбанк»,
«Россельхозбанк»,
Банк «Санкт-Петербург»,
«Азиатско-Тихоокеанский банк»,
ВБРР,
«Банк ЗЕНИТ»,
Промсоцбанк.
За выпуск такой карты придётся заплатить порядка 4000 рублей — условия зависят от банка и выбранного пакета услуг.
Однако, можно обойтись и без банковских карт и платить по QR-коду через сайт payinturkey.com. Такую возможность предоставляет один из крупных российских банков («Сбербанк» через свою систему SberPay — прим.ред.). Кроме того, у некоторых торговцев есть счета в российских банках, и оплатить товар можно переводом внутри НСПК (обычный перевод по номеру телефона через СБП — прим.ред.).
Более того, многие могут платить даже турецкими виртуальными картами, тоже сканируя коды. Для этого разработано специальное приложение Letim, оно позволяет пополнять турецкую карту Трой через СБП, разумеется, с комиссией.
Еще один вариант — оплата криптовалютой. Некоторые из продавцов действительно используют криптовалюту для расчетов, обычно это стейблкоины, например USDT. Но это далеко не массовая история, и туристы ничего не потеряют, если обойдутся без этого.
Рынок диктует свои условия, и даже под давлением санкций бизнес выкручивается как может. Турецкие продавцы все чаще открывают счета в российских банках. На них тоже можно оплатить покупки.
Итого, сейчас для комфортной оплаты в Турции у россиян имеется 5 способов:
Однако карта может оказаться выпущенной санкционным банком, из-за чего платежи не будут проходить, а платежи через сканирование кода требуют постоянного доступа к интернету. Поэтому лучше все-таки брать с собой и наличные, на всякий случай.
Эксперты из туркомпаний советуют заранее обменять рубли на лиры в российском банке, поскольку на месте торговаться с турками рублями или долларами — это гиблое дело. Но если все-таки боитесь, что лиры потеряют в цене из-за инфляции, то лучше брать иностранную валюту — доллары и евро самая ходовая. Однако брать валюту лучше из банка нового образца от 2013 года и в небольшом номинале. Если взять больше 100 долларов или евро — не факт, что их примут, например, автоматы или кофе-машины.
Лучше всего туристам при этом — иметь несколько способов оплаты и не рассчитывать только на один. Даже если карта надежная или есть криптовалюта — лучше все-таки взять наличные с собой.
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