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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Как оплачивать покупки в Турции в обход санкций, рассказали эксперты

Тюменцам показали ТОП-5 способов, как оплачивать покупки в Турции в обход санкций

5 июня 2024, 07:08
Фото: 1MI

Как оплачивать покупки в Турции в обход санкций, рассказали эксперты

Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается для россиян одним из самых популярных курортов, туристы жалуются на то, что им тяжело оплатить покупки, туры и даже услуги. Признают эту проблему в том числе и турецкие банки.
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Отдых

Платежи по привычным картам или способам расчета у россиян в Турции не проходят или просто отклоняются, поэтому приходится искать лайфхаки и обходы таких проблем. О самых популярных способах оплаты в Турции, которые точно сработают, рассказал портал «Новые Известия».

Несмотря на то, что турпоток в Турцию в 2024 году вырос на 4% у россиян, местные банки подвержены влиянию Запада, а значит, из-за политических моментов транзакции с российскими банками им приходится ограничивать. Турецкие банки перестали принимать карты «Мир» ещё в сентябре 2022 года. Теперь, как отмечают представители турецкой туротрасли, возникают проблемы и с другими видами платежей.

Самым очевидным способом для туристов стало просто брать наличные, обменивая рубли на лиры заранее, но здесь не угадаешь с числом — либо возьмешь слишком мало, либо слишком много и менять придется обратно уже дома. Благо, сейчас есть несколько выходов, которые могут решить проблему с оплатой.

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UnionPay

Первый способ — через банковские карты китайской системы, а именно UnionPay. Их в Турции спокойно принимают, но есть одно условие. Банк, который выпускает карту, не должен находиться в санкционном списке.

На данный момент в России есть 7 банков, которые выпускают карты китайской системы:

«Газпромбанк»,

«Россельхозбанк»,

Банк «Санкт-Петербург»,

«Азиатско-Тихоокеанский банк»,

ВБРР,

«Банк ЗЕНИТ»,

Промсоцбанк.

За выпуск такой карты придётся заплатить порядка 4000 рублей — условия зависят от банка и выбранного пакета услуг.

Payinturkey и Letim

Однако, можно обойтись и без банковских карт и платить по QR-коду через сайт payinturkey.com. Такую возможность предоставляет один из крупных российских банков («Сбербанк» через свою систему SberPay — прим.ред.). Кроме того, у некоторых торговцев есть счета в российских банках, и оплатить товар можно переводом внутри НСПК (обычный перевод по номеру телефона через СБП — прим.ред.).

Более того, многие могут платить даже турецкими виртуальными картами, тоже сканируя коды. Для этого разработано специальное приложение Letim, оно позволяет пополнять турецкую карту Трой через СБП, разумеется, с комиссией.

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Криптовалюта

Еще один вариант — оплата криптовалютой. Некоторые из продавцов действительно используют криптовалюту для расчетов, обычно это стейблкоины, например USDT. Но это далеко не массовая история, и туристы ничего не потеряют, если обойдутся без этого.

Рынок диктует свои условия, и даже под давлением санкций бизнес выкручивается как может. Турецкие продавцы все чаще открывают счета в российских банках. На них тоже можно оплатить покупки.

Итого, сейчас для комфортной оплаты в Турции у россиян имеется 5 способов:

  1. Карта Union Pay из списка неподсанкционных банков
  2. По QR-коду через сайт payinturkey.com
  3. Турецкой картой через приложение Letim
  4. Криптовалютой
  5. Прямым переводом на счет турецкого продавца в российском банке.

Однако карта может оказаться выпущенной санкционным банком, из-за чего платежи не будут проходить, а платежи через сканирование кода требуют постоянного доступа к интернету. Поэтому лучше все-таки брать с собой и наличные, на всякий случай.

Фото: 1MI
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Наличная валюта

Эксперты из туркомпаний советуют заранее обменять рубли на лиры в российском банке, поскольку на месте торговаться с турками рублями или долларами — это гиблое дело. Но если все-таки боитесь, что лиры потеряют в цене из-за инфляции, то лучше брать иностранную валюту — доллары и евро самая ходовая. Однако брать валюту лучше из банка нового образца от 2013 года и в небольшом номинале. Если взять больше 100 долларов или евро — не факт, что их примут, например, автоматы или кофе-машины.

Лучше всего туристам при этом — иметь несколько способов оплаты и не рассчитывать только на один. Даже если карта надежная или есть криптовалюта — лучше все-таки взять наличные с собой.

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