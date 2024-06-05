Тюменцам показали ТОП-5 способов, как оплачивать покупки в Турции в обход санкций

Эксперты из туркомпаний советуют заранее обменять рубли на лиры в российском банке, поскольку на месте торговаться с турками рублями или долларами — это гиблое дело. Но если все-таки боитесь, что лиры потеряют в цене из-за инфляции, то лучше брать иностранную валюту — доллары и евро самая ходовая. Однако брать валюту лучше из банка нового образца от 2013 года и в небольшом номинале. Если взять больше 100 долларов или евро — не факт, что их примут, например, автоматы или кофе-машины.