Лариса Долина выступит с новыми хитами в Тюмени

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Лариса Долина приедет в Тюмень с концертом, на котором горожане услышат новые хиты. Мероприятие состоится 16 октября в филармонии, указано на сайте kassir.ru.
«Каждую песню для этой программы Лариса Долина отбирала с особым вниманием и любовью. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“. Гениальная певица собрала в одну команду лучших мультиинструменталистов страны», — указано в описании программы.
Билеты уже поступили в продажу. Они стоят от 1.5 до 4 тысяч рублей в зависимости от места. Самые дешевые места — на балконе.
Ранее «Наш город» писал, что на ПМЭФ-2024 выступила тобольская рэперша Инстасамка. На мероприятии были и другие известные артисты, в числе которых Лепс, Сюткин, Феофан и Баста.