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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Лариса Долина даст концерт в Тюмени

Лариса Долина выступит с новыми хитами в Тюмени

11 июня 2024, 05:38
Фото: Лариса Долина / ВКонтакте

Лариса Долина даст концерт в Тюмени

Известная исполнительница приедет в Тюмень в середине октября. Билеты уже поступили в продажу.

Лариса Долина приедет в Тюмень с концертом, на котором горожане услышат новые хиты. Мероприятие состоится 16 октября в филармонии, указано на сайте kassir.ru.

«Каждую песню для этой программы Лариса Долина отбирала с особым вниманием и любовью. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“. Гениальная певица собрала в одну команду лучших мультиинструменталистов страны», — указано в описании программы.
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Билеты уже поступили в продажу. Они стоят от 1.5 до 4 тысяч рублей в зависимости от места. Самые дешевые места — на балконе.

Ранее «Наш город» писал, что на ПМЭФ-2024 выступила тобольская рэперша Инстасамка. На мероприятии были и другие известные артисты, в числе которых Лепс, Сюткин, Феофан и Баста.

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