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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Тюмени сбили двух 10-летних школьниц

Две школьницы попали под колеса автомобилей на улицах Тюмени

11 июня 2024, 06:22
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени сбили двух 10-летних школьниц

Два ДТП произошли минувшим вечером на Фабричной и Широтной. Обе девочки получили травмы.
Сюжет
ДТП

Вчера произошло сразу два ДТП, в которых пострадали две 10-летние школьницы. Первая девочка не слезла с велосипеда, перед тем, как перейти дорогу по «зебре» на Фабричной. По словам 28-летнего водителя «Шкоды», он не увидел велосипедистку. Девочка получила ушибы.

Второе ДТП произошло на Широтной. 10-летняя девочка гуляла с подругой и выбежала из-за припаркованной машины на дорогу, где попала под колеса «Хендэ». 28-летний водитель заявил, что не успел вовремя среагировать и остановиться. Школьница получила травму головы. Обстоятельства аварий выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали девушка и ее годовалый сын. Иномарка, за рулем которой она находилась, вылетела в кювет и врезалась в дерево.

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