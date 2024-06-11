Две школьницы попали под колеса автомобилей на улицах Тюмени

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Вчера произошло сразу два ДТП, в которых пострадали две 10-летние школьницы. Первая девочка не слезла с велосипеда, перед тем, как перейти дорогу по «зебре» на Фабричной. По словам 28-летнего водителя «Шкоды», он не увидел велосипедистку. Девочка получила ушибы.
Второе ДТП произошло на Широтной. 10-летняя девочка гуляла с подругой и выбежала из-за припаркованной машины на дорогу, где попала под колеса «Хендэ». 28-летний водитель заявил, что не успел вовремя среагировать и остановиться. Школьница получила травму головы. Обстоятельства аварий выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали девушка и ее годовалый сын. Иномарка, за рулем которой она находилась, вылетела в кювет и врезалась в дерево.