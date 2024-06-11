Две школьницы попали под колеса автомобилей на улицах Тюмени

Вчера произошло сразу два ДТП, в которых пострадали две 10-летние школьницы. Первая девочка не слезла с велосипеда, перед тем, как перейти дорогу по «зебре» на Фабричной. По словам 28-летнего водителя «Шкоды», он не увидел велосипедистку. Девочка получила ушибы.