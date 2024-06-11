В правительстве Тюменской области произошло важное назначение

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:40
«Роман — профессионал своего дела. Как организатор в этом году он руководил большим проектом — викториной „Люби свой край“ в рамках фестиваля „Тюменская весна“. Проект полностью прошел на цифровой платформе, в нем было задействовано огромное количество волонтеров и промоутеров в 3-х муниципалитетах», — сообщила глава департамента Ирина Широкова.
Роман Мамонтов будет курировать работу информационного блока а: пресс-службы, управления информации и массовых коммуникаций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 июня депутаты городской думы выберут нового главу города. После ухода с этой должности Руслана Кухарука, временно исполняет обязанности мэра Тюмени первый заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.