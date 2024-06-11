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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:40

В Тюмени Роман Мамонтов стал замдиректора департамента общественных связей

В правительстве Тюменской области произошло важное назначение

11 июня 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Тюмени Роман Мамонтов стал замдиректора департамента общественных связей

Должность заместителя директора департамента общественных связей занял первый заместитель генерального директора «Сибинфорбюро» Роман Мамонтов. Сегодня — первый его рабочий день. Об этом сообщили в тг-канале ведомства.
«Роман — профессионал своего дела. Как организатор в этом году он руководил большим проектом — викториной „Люби свой край“ в рамках фестиваля „Тюменская весна“. Проект полностью прошел на цифровой платформе, в нем было задействовано огромное количество волонтеров и промоутеров в 3-х муниципалитетах», — сообщила глава департамента Ирина Широкова.
Фото: тг-канал Ирина Широкова: поехали!

Роман Мамонтов будет курировать работу информационного блока а: пресс-службы, управления информации и массовых коммуникаций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 июня депутаты городской думы выберут нового главу города. После ухода с этой должности Руслана Кухарука, временно исполняет обязанности мэра Тюмени первый заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин.

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