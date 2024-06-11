В правительстве Тюменской области произошло важное назначение

В Тюмени Роман Мамонтов стал замдиректора департамента общественных связей

Должность заместителя директора департамента общественных связей занял первый заместитель генерального директора «Сибинфорбюро» Роман Мамонтов. Сегодня — первый его рабочий день. Об этом сообщили в тг-канале ведомства.