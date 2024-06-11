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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Тюмени мужчина бегал по оживленной трассе, а затем залез на крышу авто

В Тюмени мужчина бегал по оживленной трассе, а затем залез на крышу авто

11 июня 2024, 05:39
Фото: 1MI
Инцидент произошел в понедельник на улице Пермякова. По словам очевидцев, неизвестный сначала бегал по автодороге и бросался на проезжающие мимо автомобили. А позже забрался на крышу одной из машин и просидел там до приезда сотрудников полиции и медиков.
«Просидел он там, как минимум, 40 минут», — сообщили очевидцы происшествия.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место ЧП. Неадекватного тюменца передали медикам скорой помощи.

Добавлено в 11:27: в департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов в скую помощь поступил в девятом часу вечера. Медики прибыли на место ЧП в 20:30. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в специализированное учреждение.

Видео: Тюмень №1

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 43-летний местный забросал коктейлями Молотова храм Дмитрия Донского. Его задержали. Адекватного объяснения своего поступка он дать не смог, но сообщил, что является верующим человеком. В отношении вандала возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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