В Тюмени мужчина бегал по оживленной трассе, а затем залез на крышу авто

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
«Просидел он там, как минимум, 40 минут», — сообщили очевидцы происшествия.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место ЧП. Неадекватного тюменца передали медикам скорой помощи.
Добавлено в 11:27: в департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов в скую помощь поступил в девятом часу вечера. Медики прибыли на место ЧП в 20:30. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в специализированное учреждение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 43-летний местный забросал коктейлями Молотова храм Дмитрия Донского. Его задержали. Адекватного объяснения своего поступка он дать не смог, но сообщил, что является верующим человеком. В отношении вандала возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».