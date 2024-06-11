В Тюмени мужчина бегал по оживленной трассе, а затем залез на крышу авто

Инцидент произошел в понедельник на улице Пермякова. По словам очевидцев, неизвестный сначала бегал по автодороге и бросался на проезжающие мимо автомобили. А позже забрался на крышу одной из машин и просидел там до приезда сотрудников полиции и медиков.