Центр города перекроют в Тюмени из-за велосипедистов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В частности нельзя будет проехать по следующим участкам автомобильных дорог:
Кроме того, в этот же день в связи с проведением культурно-массового мероприятия в рамках областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы», закроют проезд с 7:00 до 21:00 по участку улицы Механическая от дома №27 до Максима Горького.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздничный день 12 июня не будут продавать алкогольные напитки в магазинах. Купить спиртное жители областной столицы не смогут с 8:00 до 21:00.