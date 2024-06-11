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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Тюмени из-за велофестиваля перекроют движение в центре города

Центр города перекроют в Тюмени из-за велосипедистов

11 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI

В Тюмени из-за велофестиваля перекроют движение в центре города

Движение по центральной части будет ограничено 12 июня, в День России, с 08:00 до 16:00. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

В частности нельзя будет проехать по следующим участкам автомобильных дорог:

  • улица 8 Марта на участке от Советской до Республики;
  • улица Водопроводная на участке от Советской до Республики;
  • улица Володарского на участке от 8 Марта до Водопроводной;
  • улица Хохрякова на участке от Первомайской до 8 Марта.
Фото: Дороги и транспорт Тюмени

Кроме того, в этот же день в связи с проведением культурно-массового мероприятия в рамках областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы», закроют проезд с 7:00 до 21:00 по участку улицы Механическая от дома №27 до Максима Горького.

Фото: Дороги и транспорт Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздничный день 12 июня не будут продавать алкогольные напитки в магазинах. Купить спиртное жители областной столицы не смогут с 8:00 до 21:00.

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