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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Мошенники в Тюменской области чаще стали использовать видеозвонки.

Кража денег по фото! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюменской области

10 июня 2024, 07:26
Фото: 1MI
Мошенники в Тюменской области чаще стали использовать видеозвонки.

Мошенники в Тюменской области чаще стали использовать видеозвонки

Многие тюменцы отмечают, что звонки «из банка» или других прикрытий мошенников им поступают через мессенджеры. Причем часто злоумышленники используют именно видеозвонки. Почему ни в коем случае нельзя включать камеру и как защитить свои данные?

Включил камеру — потерял деньги

Мошенники еженедельно крадут у жителей региона десятки миллионов рублей. Схемы обмана постоянно меняются и модернизируются, что позволяет обманывать даже самых внимательных граждан. Если большинство уже знает, что данные своей карты диктовать нельзя, то на видеозвонок с номера банка те же люди могут и ответить. Что в этом такого?

«Банк никогда не будет использовать мессенджер для связи с клиентом. Я уверен, что в 100% случаев — это мошенники. Зачем им видеосвязь? Чтобы получить ваши биометрические данные, которые являются ключом ко многим сервисам, в том числе Госуслугам и банковским приложениям. А потому вам могут позвонить и почти сразу сбросить, ничего не объясняя», — объясняет специалист по информационно безопасности Даниил Нечаев.

Обычно необходимость звонка по видеосвязи мошенники, притворяющиеся банковскими работниками, иронично аргументируют именно необходимостью подтверждения биометрии. На деле же они записывают ваш разговор и могут даже запросить демонстрацию экрана, чтобы сразу получить доступ к приложениям напрямую или увидеть «код из СМС», который части необходим для входа к личный кабинет.

«Однако исключительно биометрии пока недостаточно для получения доступа к счетам или оформлению микрозайма. Часто это один из шагов многоступенчатой схемы. А потому высока вероятность, что ранее злоумышленники уже получили ваши данные и биометрия — последнее, что им необходимо», — говорит эксперт.

Нечаев отмечает, что чаще всего первым шагом мошенников становится фишинг, о проведении которого жертва может даже не подозревать.

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Секреты фишинга

Фишинг может быть направлен, как персонально на гражданина, так и на целые компании. Так вам может прийти сообщение от технической поддержки сервиса, которым вы пользуетесь или от соответствующего отдела на вашей работе. Визуально все будет выглядеть достоверно и помешенные внутрь ссылки могут вести на сервис, которым вы активно пользуетесь в обычной жизни или по профессиональным нуждам. Но на деле это будет грамотный ход злоумышленника.

«Самая популярная схема — необходимость смены пароля. Вам серьезными заумными словами могут написать, что произошла атака или по какой-то иной причине требуется смена пароля в сервисе или подтверждение наличия доступа. Вы переходите по ссылке и видите интерфейс привычного сервиса, где вам просят ввести пароль. Если вы это сделали, то передали данные мошенникам», — объясняет специалист.

В совокупности с получением ваших биометрических данных, злоумышленник может оформить кредит, микрозайм или любую другую финансовую услугу удаленно. Причем жертва многое время может даже не догадываться о том, что произошло, ведь ее никто не просил «перевести деньги на безопасный счет» или не уговаривал отправить накопления для помощи родственнику, попавшему в беду. Манипуляция опасна своей скрытностью и практически полным отсутствием личного контакта со злоумышленников.

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Как защитить свои данные?

Учитывая активное развитие технологий, мошеннические действия могут проходить практически незаметно, а потому противостоять им становится все сложнее. Сейчас защитить свои данные поможет только внимательность и настороженность.

«Сейчас даже двухфакторную аутентификацию взламывают. А потому мы не можем говорить, что это панацея. Установить ее стоит, так как это усложнит задачу мошенникам, но уповать только на нее не рекомендуется», — уточняет Нечаев.

А потому при получении любого сообщения о необходимости проведения каких-то действий в используемом сервисе, стоит сначала уточнить информацию лично у официального представительства сервиса. Если пришло сообщение из банка — позвоните и уточните, создавалась ли такая рассылка. Если от технической поддержки на работе — сообщите о рассылке в ваш отдел безопасности. Любую рассылку нужно ставить под сомнение, иначе вы можете даже не заметить, как попадете в число тюменцев, теряющих миллионы рублей из-за одной ошибки.

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