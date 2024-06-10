Кража денег по фото! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюменской области

Фишинг может быть направлен, как персонально на гражданина, так и на целые компании. Так вам может прийти сообщение от технической поддержки сервиса, которым вы пользуетесь или от соответствующего отдела на вашей работе. Визуально все будет выглядеть достоверно и помешенные внутрь ссылки могут вести на сервис, которым вы активно пользуетесь в обычной жизни или по профессиональным нуждам. Но на деле это будет грамотный ход злоумышленника.