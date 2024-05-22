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Мошенники обманули молодую тюменку на 215 тысяч рублей

Продление договора на обслуживание сим-карты обошлось тюменке в 215 тысяч рублей

22 мая 2024, 03:38
Фото: 1MI

Мошенники обманули молодую тюменку на 215 тысяч рублей

Девушке удалось нарваться сразу на двух мошенников. Доверившись им, она перевела внушительную сумму на «безопасные счета».

Наивная 24-летняя тюменка лишилась 215 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, который предложил ей продлить договор на обслуживание сим-карты. Тюменка продиктовала аферисту все коды, которые приходили ей в сообщениях.

Спустя время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой организации. Он заявил, что неизвестные получили доступ к ее счетам через Госуслуги. Чтобы сохранить оставшиеся деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета».

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Только лишившись всех средств, девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш город» писал, что за прошлую неделю мошенники обманули 67 жителей Тюменской области. В общей сложности им удалось похитить 24 миллиона рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Аферисты
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