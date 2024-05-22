Продление договора на обслуживание сим-карты обошлось тюменке в 215 тысяч рублей

Спустя время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой организации. Он заявил, что неизвестные получили доступ к ее счетам через Госуслуги. Чтобы сохранить оставшиеся деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета».