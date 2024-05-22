Продление договора на обслуживание сим-карты обошлось тюменке в 215 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Наивная 24-летняя тюменка лишилась 215 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, который предложил ей продлить договор на обслуживание сим-карты. Тюменка продиктовала аферисту все коды, которые приходили ей в сообщениях.
Спустя время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой организации. Он заявил, что неизвестные получили доступ к ее счетам через Госуслуги. Чтобы сохранить оставшиеся деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета».
Только лишившись всех средств, девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» писал, что за прошлую неделю мошенники обманули 67 жителей Тюменской области. В общей сложности им удалось похитить 24 миллиона рублей.