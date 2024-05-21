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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Озеро Алебашево в Тюмени сделают пригодным для купания

В черте Тюмени может появиться водоем, пригодный для купания

21 мая 2024, 16:44
Фото: 1MI

Озеро Алебашево в Тюмени сделают пригодным для купания

Власти Тюмени планируют сделать озеро Алебашево, которое находится в заречном районе областной столицы, пригодным для купания. Об этом рассказал заместитель мэра города Петр Вагин.
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Отдых

По словам чиновника, предварительные работы для реализации проекта уже ведутся.

«Мы предложили несколько территорий. Это в первую очередь Алебашево, которое сейчас подвергается чистке и потом будет рассмотрено для организации пляжной зоны», — цитирует Вагина ura.ru.

Как отметили в мэрии, быстро организовать пляж в черте городо невозможно. Вода в водоемах не пригодна для купания — это подтверждают ежегодные исследования.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в этом году стартует подготовительный этап работ по расчистке озера Алебашево. На его проведение из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.

#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Пляжи Тюмени#Летний отдых
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