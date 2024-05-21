В черте Тюмени может появиться водоем, пригодный для купания

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
По словам чиновника, предварительные работы для реализации проекта уже ведутся.
«Мы предложили несколько территорий. Это в первую очередь Алебашево, которое сейчас подвергается чистке и потом будет рассмотрено для организации пляжной зоны», — цитирует Вагина ura.ru.
Как отметили в мэрии, быстро организовать пляж в черте городо невозможно. Вода в водоемах не пригодна для купания — это подтверждают ежегодные исследования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в этом году стартует подготовительный этап работ по расчистке озера Алебашево. На его проведение из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.