nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Жители Тюмени массово избавляются от китайских автомобилей

Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей

21 мая 2024, 02:36
Фото: 1MI

Жители Тюмени массово избавляются от китайских автомобилей

На тюменских авторынках резко выросло количество подержанных китайских автомобилей. Владельцы продают их с внушительными скидками.

Тюменцы начали избавляться от подержанных китайских автомобилей. По словам сотрудника одного из авторынков, автовладельцы устали от постоянных поломок.

«В последнее время на тюменских авторынках появилось очень много подержанных машин китайского производства. Причем, на продажу нередко выставляют достаточно свежие автомобили 2022 и 2023 годов производства. Автовладельцы недовольны тем, что „китайцы“ очень часто ломаются. У многих, в частности, возникают проблемы с электрооборудованием автомобилей. Это одна из самых распространенных проблем», — рассказал он Ura.ru.
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Узнать подробнее

Он также добавил, что нередко автовладельцы продают свои машины с большими скидками — иногда они уступают 200-300 тысяч рублей. Такие уценки обычно делают тюменцы, которые хотят избавиться от машины как можно скорее.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на старые российские автомобили. Они стоят в среднем от 75 тысяч рублей.

Читайте также:
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямой рейс по маршруту Уфа — ТобольскТюменцам предлагают есть мясо бобраВымогательства денег, буллинг и драки: что делают дети мигрантов в школе №9 в Тюмени?
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Скидки#Новости тюмени#Автомобили#Автовладельцы#Цены#Авто
Подпишитесь
Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка
Вчера, 11:48
На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?
Вчера, 09:36
Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО
Вчера, 08:20
«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях
Вчера, 13:14
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Вчера, 04:08
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?
Вчера, 04:03
"