Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Тюменцы начали избавляться от подержанных китайских автомобилей. По словам сотрудника одного из авторынков, автовладельцы устали от постоянных поломок.
«В последнее время на тюменских авторынках появилось очень много подержанных машин китайского производства. Причем, на продажу нередко выставляют достаточно свежие автомобили 2022 и 2023 годов производства. Автовладельцы недовольны тем, что „китайцы“ очень часто ломаются. У многих, в частности, возникают проблемы с электрооборудованием автомобилей. Это одна из самых распространенных проблем», — рассказал он Ura.ru.
Он также добавил, что нередко автовладельцы продают свои машины с большими скидками — иногда они уступают 200-300 тысяч рублей. Такие уценки обычно делают тюменцы, которые хотят избавиться от машины как можно скорее.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на старые российские автомобили. Они стоят в среднем от 75 тысяч рублей.