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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Мошенники от имени главы Тобольска собирают данные жителей

«Голос сгенерирован нейросетью»: глава Тобольска предупредил о мошенниках

28 мая 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники от имени главы Тобольска собирают данные жителей

Мэр Тобольска Максим Афанасьев предупредил местных жителей о мошенниках, которые представляются его именем и собирают персональные данные. Такую информацию он опубликовал в своих социальных сетях.

Афанасьев отметил, что голос звонящего сгенерирован нейросетью и может быть похож на его. Но сам кому-то он звонит крайне редко.

«Мошенники звонят от моего имени и просят либо персональные данные. Внимательно смотрите, с какого номера звонок. Я телефон не меняю, сам звоню крайне редко», — написал градоначальник.
Фото: Максим Афанасьев

Мэр призвал жителей быть бдительными и предупредить о мошенниках пожилых людей. Чаще всего злоумышленники звонят пожилым людям и говорят о, якобы, выплате к прошедшему Дню Победы.

Ранее «Наш город» писал, что Максима Афанасьева почти единогласно избрали мэром Тобольска на второй срок.

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