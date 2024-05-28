«Голос сгенерирован нейросетью»: глава Тобольска предупредил о мошенниках

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Афанасьев отметил, что голос звонящего сгенерирован нейросетью и может быть похож на его. Но сам кому-то он звонит крайне редко.
«Мошенники звонят от моего имени и просят либо персональные данные. Внимательно смотрите, с какого номера звонок. Я телефон не меняю, сам звоню крайне редко», — написал градоначальник.
Мэр призвал жителей быть бдительными и предупредить о мошенниках пожилых людей. Чаще всего злоумышленники звонят пожилым людям и говорят о, якобы, выплате к прошедшему Дню Победы.
Ранее «Наш город» писал, что Максима Афанасьева почти единогласно избрали мэром Тобольска на второй срок.