На один день тюменцам запретят покупать алкоголь

В документе, опубликованном администрацией Тюмени, указано, что запрет будет распространяться на магазины, но не коснется баров, ресторанов и других заведений общепита. Однако алкогольные напитки посетителям придется пить на месте — за вынос алкоголя за пределы заведения владельцам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией напитков.