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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

На один день тюменцам запретят покупать алкоголь

На один день тюменцам запретят покупать алкоголь

20 июня 2024, 05:08
Фото: 1MI
Ограничения будут действовать на День молодежи. Они не затронут заведения общепита.

25 июня в Тюмени запретят покупать и продавать алкоголь. В этот день горожане будут отмечать День молодежи.

В документе, опубликованном администрацией Тюмени, указано, что запрет будет распространяться на магазины, но не коснется баров, ресторанов и других заведений общепита. Однако алкогольные напитки посетителям придется пить на месте — за вынос алкоголя за пределы заведения владельцам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией напитков.

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Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени будут отмечать День города. К празднику будут украшены 28 скверов, бульваров и площадей.

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