На один день тюменцам запретят покупать алкоголь

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
25 июня в Тюмени запретят покупать и продавать алкоголь. В этот день горожане будут отмечать День молодежи.
В документе, опубликованном администрацией Тюмени, указано, что запрет будет распространяться на магазины, но не коснется баров, ресторанов и других заведений общепита. Однако алкогольные напитки посетителям придется пить на месте — за вынос алкоголя за пределы заведения владельцам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией напитков.
Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени будут отмечать День города. К празднику будут украшены 28 скверов, бульваров и площадей.