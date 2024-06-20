Дорожным рабочим в Тюменской области предлагают зарабатывать до 160 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Самую высокую зарплату среди специалистов по ремонту дорог тюменские работодатели предлагают монолитчикам — в среднем 160.5 тысячи рублей. Весной количество вакансий монолитчиков выросло на 117%, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.
На 83% увеличилось количество вакансий для дорожных рабочих, им предлагают зарабатывать 56.3 тысячи рублей. Нужны тюменским работодателям и разнорабочие, их предлагаемые зарплаты выросли до 51.2 тысячи, а количество вакансий — на 53%.
Аналитики отметили, что рост спроса на специалистов по ремонту дорог закономерен для сезона. В это же время работодателям приходится конкурировать за кандидатов.
«В условиях дефицита кадров работодатели сферы дорожного строительства вынуждены конкурировать за кандидатов с компаниями из других сегментов рынка труда: например, водителей категорий С и E, востребованных в сферах сельского хозяйства и логистики, что способствует повышению зарплатных предложений для этих специалистов», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня. Некоторым специалистам готовы платить от 250 тысяч рублей.