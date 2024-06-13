Выставки, фестивали и парады: когда в Тюмени состоится День города?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В этом году День города в Тюмени будет праздноваться 27 июля. Об этом сообщила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева на заседании комиссии гордумы.
К празднику планируется украсить 28 скверов, площадей и бульваров. Главной площадкой станет сцена у драмтеатра. Для жителей и гостей города будут организованы Сабантуй в Заречном парке, спортивный фестиваль «Уличная классика» на набережной, выставка ремесленников на Цветном бульваре, парад колясок и другие мероприятия.
Традиционно День города отмечался в последнее воскресенье июля. Однако в декабре прошлого года депутаты решили изменить дату празднования.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень приедет Shaman. В конце сентября он даст концерт. Мероприятие пройдет в филармонии.