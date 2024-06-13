Выставки, фестивали и парады: когда в Тюмени состоится День города?

К празднику планируется украсить 28 скверов, площадей и бульваров. Главной площадкой станет сцена у драмтеатра. Для жителей и гостей города будут организованы Сабантуй в Заречном парке, спортивный фестиваль «Уличная классика» на набережной, выставка ремесленников на Цветном бульваре, парад колясок и другие мероприятия.