Из-за аномальной жары на тюменских трассах ввели ограничения

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Из-за аномальной жары на трассах Тюменской области ввели ограничения для большегрузного транспорта. Они будут действовать с 13 по 16 июня с 10:00 до 22:00, сообщает Уралуправтодор.
На данный момент температура воздуха в некоторых районах не опускается ниже 32 градусов. Мера также действует на территориях Свердловской, Курганской областей и ХМАО.
Ранее «Наш город» писал, что на одном из перекрестков в Тюмени ограничат движение. Ограничения начнут действовать 22 июня.