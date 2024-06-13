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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Из-за жары на трассах УрФО ввели ограничения для большегрузов

Из-за аномальной жары на тюменских трассах ввели ограничения

13 июня 2024, 08:27
Фото: 1MI

Из-за жары на трассах УрФО ввели ограничения для большегрузов

Ограничения касаются только большегрузного транспорта. Они будут действовать до 16 июня.

Из-за аномальной жары на трассах Тюменской области ввели ограничения для большегрузного транспорта. Они будут действовать с 13 по 16 июня с 10:00 до 22:00, сообщает Уралуправтодор.

На данный момент температура воздуха в некоторых районах не опускается ниже 32 градусов. Мера также действует на территориях Свердловской, Курганской областей и ХМАО.

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Ранее «Наш город» писал, что на одном из перекрестков в Тюмени ограничат движение. Ограничения начнут действовать 22 июня.

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