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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

Горящую машину у моста в Тюмени сняли на видео

У моста Стрела в Тюмени загорелась легковушка. ВИДЕО

13 июня 2024, 07:36
Фото: 1MI

Горящую машину у моста в Тюмени сняли на видео

Автомобиль загорелся посреди проезжей части напротив остановки «Сквер Железнодорожников». Иномарку тушили 6 огнеборцев.

Перед мостом Стрела в Тюмени загорелся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Видео: Темы Тюмени / Телеграм

В пресс-службе МЧС Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:55. На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 6 огнеборцев. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее «Наш город» писал, что при пожаре в частном доме под Тюменью погиб подросток. Его отец с ожогами доставлен в больницу.

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