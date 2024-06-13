У моста Стрела в Тюмени загорелась легковушка. ВИДЕО

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Перед мостом Стрела в Тюмени загорелся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе МЧС Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:55. На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 6 огнеборцев. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее «Наш город» писал, что при пожаре в частном доме под Тюменью погиб подросток. Его отец с ожогами доставлен в больницу.