«За деньги да»: тоболячка Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Тобольская рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Как пишет Телеграм-канал «SHOT», конфликт между знаменитостями произошел еще в сентябре 2023 года.
Тогда певица Mia Boyka пришла на шоу Ярушина «МузLoft», где раскритиковала песню «За деньги да» и то, как ее исполнила Инстасамка, после чего сама спела ее. Тоболячка эту выходку не оценила и потребовала извинений, но их не последовало.
Директор Инстасамки обратился в суд с требованием наказать Стаса Ярушина за нарушение авторских прав. По решению суда актер выплатит певице 2 миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей — за услуги юристов, 43.6 тысячи — за оформление нотариального протокола и 39 тысяч госпошлины. Кроме того, он будет обязан удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего Ютуб-канала.
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