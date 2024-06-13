nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей

«За деньги да»: тоболячка Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 млн рублей

13 июня 2024, 08:08
Фото: Инстасамка / Телеграм

Рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей

Конфликт актера и певицы начался еще в сентябре 2023 года. Девушка не оценила критики в свою сторону и потребовала извинений, но их не последовало.
Сюжет
Суд

Тобольская рэперша Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Как пишет Телеграм-канал «SHOT», конфликт между знаменитостями произошел еще в сентябре 2023 года.

Тогда певица Mia Boyka пришла на шоу Ярушина «МузLoft», где раскритиковала песню «За деньги да» и то, как ее исполнила Инстасамка, после чего сама спела ее. Тоболячка эту выходку не оценила и потребовала извинений, но их не последовало.

Видео: SHOT / Телеграм

Директор Инстасамки обратился в суд с требованием наказать Стаса Ярушина за нарушение авторских прав. По решению суда актер выплатит певице 2 миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей — за услуги юристов, 43.6 тысячи — за оформление нотариального протокола и 39 тысяч госпошлины. Кроме того, он будет обязан удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего Ютуб-канала.

Ранее «Наш город» писал, что Лариса Долина даст концерт в Тюмени. Мероприятие состоится в середине октября.

Читайте также:
У моста Стрела в Тюмени загорелась легковушка. ВИДЕОКомпания из Тюмени начала поставки аналога «Лего» в другие страныДорогое удовольствие: мороженое в Тюмени подорожало до 25%
#Любовь Селезнева#Общество#Видео#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Тобольск#Певцы#Песни#Авторское право#Знаменитости#Инстасамка
Подпишитесь
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Сегодня, 05:48
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Сегодня, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Сегодня, 03:43
Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»
Сегодня, 05:17
Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть
Сегодня, 06:08
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Сегодня, 07:00
"