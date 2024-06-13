«За деньги да»: тоболячка Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 млн рублей

Тогда певица Mia Boyka пришла на шоу Ярушина «МузLoft», где раскритиковала песню «За деньги да» и то, как ее исполнила Инстасамка, после чего сама спела ее. Тоболячка эту выходку не оценила и потребовала извинений, но их не последовало.