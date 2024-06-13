Компания из Тюмени начала поставки аналога «Лего» в другие страны

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Аналоги конструкторов «Лего», разработанные компанией из Тюмени, вышли на мировой рынок. Об этом директор ООО «Хроники» Евгений Борисов рассказал РБК Тюмень.
Поставки наборов под брендом «Роби» уже поставляются в ЮАР, Бразилию, Швейцарию, Белоруссию, Узбекистан и Кыргызстан. Интерес к тюменским конструкторам также проявили Армения и Азербайджан, разработки были презентованы Индии и Китаю.
Борисов рассказал, что на экспорт направляется 10% продукции. Основные поставки — около 30% наборов, приходятся на регионы России, еще 80% поставляются в образовательные учреждения.
В развитие бизнеса компания вложила около 30 миллионов рублей. Будет ли производство расширяться в других странах — Борисов не уточнил, сейчас оно сосредоточено на территории России.
Ранее «Наш город» писал, что владелец тюменского завода попал в топ-10 богатейших людей мира. Уровень благосостояния Леонида Михельсона оценивается в 25,3 миллиарда долларов.