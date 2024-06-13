Дорогое удовольствие: мороженое в Тюмени подорожало до 25%

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
В Тюмени подорожало мороженое. Заметнее всего выросли цены на шоколадное, рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова РБК Тюмень.
Сооснователь сервиса мониторинга цен на продукты «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что сейчас самое дешевое мороженое стоит 17.69 рубля, самое дорогое — 989 рублей. На цену влияют качество, масса и разновидность. За год обычное мороженое подорожало на 15%, шоколадное — на 25%.
«Основной причиной повышения цен традиционно стал рост себестоимости производства. В свою очередь, он вызван, во-первых, ростом цен на сырье: молочные жиры, какао-бобы для шоколадной глазури и шоколадного мороженого. В частности, повышение мировых цен на фьючерс какао-бобов за год составило порядка 70%», — пояснила Юлия Тулупникова.
Финансист технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук добавил, что молочные продукты подорожали на 15% из-за роста цен на корма, сахар же вырос в цене на 12% из-за неблагоприятной погоды в странах, где он производится.
Еще одним фактором роста цен на мороженое стало повышение расходов на транспортировку и упаковку, которые подорожали на 20% и 18% соответственно.
По мнению экспертов, цены на мороженое будут расти и дальше. Например, летом ожидается повышение цен на пломбир на 2-5%. При этом стоимость шоколадного мороженого может вырасти на 25-30% в зависимости от процента содержания в составе какао-бобов.
Юлия Тулупникова добавила, что темпы роста цен сильно зависят от погоды, чем жарче будет лето — тем выше будет спрос. Также на цены влияют наценки поставщиков.
В то же время Виталий Китайчук предполагает, что рост стоимости в этому году замедлится. Это связано с тем, что ожидается стабилизация цен на молоко и сахар.
Ранее «Наш город» рассказал, сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь в Тюмени. За год цены на детские вещи снизились на 10%.