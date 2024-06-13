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Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

В Тюмени цены на мороженое выросли на 15-25%

Дорогое удовольствие: мороженое в Тюмени подорожало до 25%

13 июня 2024, 02:48
Фото: 1MI

В Тюмени цены на мороженое выросли на 15-25%

Сильнее всего выросла стоимость шоколадного мороженого. Эксперты объяснили, почему происходит рост цен.

В Тюмени подорожало мороженое. Заметнее всего выросли цены на шоколадное, рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова РБК Тюмень.

Почему мороженое дорожает?

Сооснователь сервиса мониторинга цен на продукты «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что сейчас самое дешевое мороженое стоит 17.69 рубля, самое дорогое — 989 рублей. На цену влияют качество, масса и разновидность. За год обычное мороженое подорожало на 15%, шоколадное — на 25%.

«Основной причиной повышения цен традиционно стал рост себестоимости производства. В свою очередь, он вызван, во-первых, ростом цен на сырье: молочные жиры, какао-бобы для шоколадной глазури и шоколадного мороженого. В частности, повышение мировых цен на фьючерс какао-бобов за год составило порядка 70%», — пояснила Юлия Тулупникова.
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Финансист технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук добавил, что молочные продукты подорожали на 15% из-за роста цен на корма, сахар же вырос в цене на 12% из-за неблагоприятной погоды в странах, где он производится.

Еще одним фактором роста цен на мороженое стало повышение расходов на транспортировку и упаковку, которые подорожали на 20% и 18% соответственно.

Что будет с ценами?

По мнению экспертов, цены на мороженое будут расти и дальше. Например, летом ожидается повышение цен на пломбир на 2-5%. При этом стоимость шоколадного мороженого может вырасти на 25-30% в зависимости от процента содержания в составе какао-бобов.

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Юлия Тулупникова добавила, что темпы роста цен сильно зависят от погоды, чем жарче будет лето — тем выше будет спрос. Также на цены влияют наценки поставщиков.

В то же время Виталий Китайчук предполагает, что рост стоимости в этому году замедлится. Это связано с тем, что ожидается стабилизация цен на молоко и сахар.

Ранее «Наш город» рассказал, сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь в Тюмени. За год цены на детские вещи снизились на 10%.

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