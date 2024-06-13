Авторское право

«За деньги да»: тоболячка Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 млн рублей

Конфликт актера и певицы начался еще в сентябре 2023 года. Девушка не оценила критики в свою сторону и потребовала извинений, но их не последовало.