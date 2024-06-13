В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре

Вместе с тем тюменцы жалуются на то, что в городе нет бесплатных бассейнов или озер для купания. Если пару десятков лет назад горожане свободно купались в Туре, то сейчас это запрещено. Также и большинство озер не соответствуют сейчас нормам СанПина для организации купания.