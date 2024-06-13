В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Урбанист рассказал «Нашему городу», как можно было бы модернизировать Тюмень, чтобы даже в жаркую погоду можно было наслаждаться прогулками. Мы загрузили его идеи в нейросеть, чтобы она показала наглядно, как будет выглядеть город, адаптированный к тридцатиградусной температурной атаке!
Первым делом урбанист Никита Мельников заговорил о необходимости озеленения городских территорий. Ветвистые деревья могут создавать не только теневые островки, но и целые коридоры, защищенные от солнца, сотканные ветвями берез или лип. Такое решение всегда выглядит выигрышно и идет на пользу облику города.
«Озеленение — это всегда хорошо. Взять у нас ту же набережную, которая оставляет гуляющих совершенно беззащитными, когда солнце находится в зените. Мы можем убрать часть камня и бетона и высадить там клены или дубы прямо у лавочек — деревья эффективно бы защищали людей от солнца и ультрафиолета. Да можно даже не трогать сами уровни, а высадить деревья на полянках и официально разрешить горожанам отдыхать там и сделать комфортные спуски. Визуально главная достопримечательность Тюмени станет только привлекательнее», — уверен урбанист.
Отметим, что многих тюменцев возмущает запрет отдыха на «зеленых» территориях набережной и необходимость попадать туда, перебираясь через заборы и ограждения. К тому же это один из немногих участков, где можно отдохнуть не на раскаленном камне или бетоне, а на прохладной траве.
Серьезной проблемой города Никита Мельников считает недоступность чистой питьевой воды. Летом в ларьках стоимость одной поллитровой бутылки может достигать 100 рублей. При том врачи постоянно говорят, что в жару особенно важно поддерживать водный баланс.
«У нас нет колонок, нет питьевых фонтанчиков — даже умыть лицо негде. Воду можно только купить и то втридорога. А потому у нас люди и лезут в фонтаны. Хотя вполне можно установить фонтанчики на главных городских локациях, а в более отдаленные вернуть колонки. Если совсем разгуляться, то можно прямо автоматы с водой поставить, чтобы они набирали поллитровую бутылку или стаканчик бесплатно», — предлагает Мельников.
Сейчас в Тюмени работают только платные автоматы, которые зачастую предлагают сразу по 5 литров воды. Гулять с такой тарой не особо комфортно.
Для извлечения прибыли в городскую казну урбанист также предлагает установить и платные автоматы с водой и газировкой, схожие с советскими, однако ценник там должен быть доступным для всех категорий граждан.
«Мы там ту же „Тюменскую“ минералку можем разливать — 10 рублей за стаканчик. Хотя бутылка в полтора литра стоит 40 рублей. Выгодно властям и народу хорошо», — делится идеей Мельников.
Осознавая, что главная преграда на пути модернизации города, это ограниченный бюджет, урбанист предлагает привлечь бизнесменов и объявить конкурс среди молодежи, которые могут предложить свежие и креативные варианты, не требующие больших затрат.
«Мы говорим студентам, что проводится конкурс на благоустройство города под жаркую погоду. Они предлагают свои креативные варианты. И за счет спонсора с активной его рекламой и логотипом все реализуется. Например, мы предлагаем на площади 400-летия установить зону, закрытую от солнца красивыми цветными зонтиками. Реализация идеи стоит копейки, а в этой зоне будет реклама спонсора», — предлагает урбанист.
Пример с площадью 400-летия Мельников привел не случайно. Это одна из самых проблемных локация в вопросе защиты от жары и солнца и также одна из самых популярных для проведения общественных мероприятий. Так, 12 июня в День России горожанам приходилось по несколько часов стоять под палящими лучами солнца и терпеть жару в +31°C.
Если забыть о бюджете, то стоит присмотреться и к технологичным вариантам. Так по аналогии с «прохладными зонами» Москвы, можно такие же лавочки с мелкодисперсным распылением воды сверху, оборудовать в Тюмени.
«Можно целый парк создать, который будет охлаждаться таким образом. Или в каждом парке создать такие зоны, раз уж мы шикуем. Уверен, что технологичных вариантов много, можно и жидкий азот использовать, но это уже на грани фантастики конечно», — рассуждает Мельников.
Отметим, что только в этом году в Москве установили специальные зоны охлаждения, которые оснащены системой туманообразования. Они появились в 26 парках столицы.
С учетом того, что на набережной и дамбе Тюмени активно обустраивают лежаки, следовало бы доработать пляжную зону. Как минимум, там необходимо установить душевые, которые помогли бы освежиться после отдыха под палящим солнцем.
«Огромные лежаки уже установлены, но лучше бы к ним побольше маленьких, чтобы загорать могли все. Парочка душевых также помогла бы решить вопрос с купанием в фонтанах и нехваткой воды. А тюменцы, любящие солнечные ванны точно сказали бы спасибо. Да и для развития туризма это неплохой ход», — говорит Мельников.
Вместе с тем тюменцы жалуются на то, что в городе нет бесплатных бассейнов или озер для купания. Если пару десятков лет назад горожане свободно купались в Туре, то сейчас это запрещено. Также и большинство озер не соответствуют сейчас нормам СанПина для организации купания.
Однако, прежде чем заниматься модернизацией, важно отладить уже существующие системы, например, починить кондиционеры в общественном транспорте. Так что до инновационных «зон охлаждения» нам еще предстоит не один год жариться под тюменским пеклом.