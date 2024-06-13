Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Только за 13 дней июня уровень воды в Туре упал на 2,2 метра. В начале месяца река была приближена к нормальному состоянию и вода достигала 408 сантиметров. На 13 июня в Туре осталось лишь 188 сантиметров. Солнечная и жаркая погода может привести к более стремительной потере воды в реке, об этом говорит гидролог Сергей Демченко.
«Сейчас норма водности должна составлять около 415 сантиметров. Абсолютный минимум на текущую дату составляет -43 сантиметра. У реки сейчас пограничное состояние. Сухая и жаркая погода, которая прогнозируется на ближайшие дни, может ускорить процесс обмеления. За 4 дня вода может упасть примерно до 100 сантиметров, что уже является тревожным показателем», — рассказал «Нашему городу» специалист.
Отметим, что сейчас по реке активно ходят теплоходы. Однако в прошлом году Минтранс запретил движение судов на фоне тяжелого состояния реки, исключение было сделано лишь для вспомогательных средств. Этому решению предшествовало введение режима повышенной готовности, спровоцированное теми же причинами. В этом году власти пока не объявляли о введение подобных мер.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что воздух в Тюмени в ближайшие дни прогреется до +33 градусов. Такая погода может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.