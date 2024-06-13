Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

Только за 13 дней июня уровень воды в Туре упал на 2,2 метра. В начале месяца река была приближена к нормальному состоянию и вода достигала 408 сантиметров. На 13 июня в Туре осталось лишь 188 сантиметров. Солнечная и жаркая погода может привести к более стремительной потере воды в реке, об этом говорит гидролог Сергей Демченко.