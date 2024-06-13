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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть.

Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

13 июня 2024, 06:08
Фото: тг-канал Александр Моор.
Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть.

Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

Уровень воды в Туре упал ниже двух метров. Каждый день река теряет 10-20 сантиметров. С учетом погодных условий, уже к концу недели река может обмелеть до 100 сантиметров.
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Тура

Только за 13 дней июня уровень воды в Туре упал на 2,2 метра. В начале месяца река была приближена к нормальному состоянию и вода достигала 408 сантиметров. На 13 июня в Туре осталось лишь 188 сантиметров. Солнечная и жаркая погода может привести к более стремительной потере воды в реке, об этом говорит гидролог Сергей Демченко.

«Сейчас норма водности должна составлять около 415 сантиметров. Абсолютный минимум на текущую дату составляет -43 сантиметра. У реки сейчас пограничное состояние. Сухая и жаркая погода, которая прогнозируется на ближайшие дни, может ускорить процесс обмеления. За 4 дня вода может упасть примерно до 100 сантиметров, что уже является тревожным показателем», — рассказал «Нашему городу» специалист.

Отметим, что сейчас по реке активно ходят теплоходы. Однако в прошлом году Минтранс запретил движение судов на фоне тяжелого состояния реки, исключение было сделано лишь для вспомогательных средств. Этому решению предшествовало введение режима повышенной готовности, спровоцированное теми же причинами. В этом году власти пока не объявляли о введение подобных мер.

Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что воздух в Тюмени в ближайшие дни прогреется до +33 градусов. Такая погода может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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