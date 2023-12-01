Тюменские депутаты хотят изменить дату празднования Дня города

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Конечно, сам праздник никто отменять не будет. Глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина пояснила, что предлагаемые изменения носят технический характер.
«Даты проведения праздничных мероприятий приводятся в соответствие с практикой, когда празднование проходит не только в выходные, но и в другие дни на неделе. Формат не меняется. Программа проведения после ее формирования по-прежнему будет доводиться до жителей», — рассказала Сидоркина.
Ранее «Наш город» сообщал, что тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников. Некоторые из них уже проявили инициативу и предложили помощь.