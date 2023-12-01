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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Тюменские депутаты предложили отменить дату празднования Дня города

Тюменские депутаты хотят изменить дату празднования Дня города

1 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI

Тюменские депутаты предложили отменить дату празднования Дня города

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что его планируется перестать отмечать в последнее воскресенье июля. Документ попал в распоряжение «72.ru».
Сюжет
Закон

Конечно, сам праздник никто отменять не будет. Глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина пояснила, что предлагаемые изменения носят технический характер.

«Даты проведения праздничных мероприятий приводятся в соответствие с практикой, когда празднование проходит не только в выходные, но и в другие дни на неделе. Формат не меняется. Программа проведения после ее формирования по-прежнему будет доводиться до жителей», — рассказала Сидоркина.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников. Некоторые из них уже проявили инициативу и предложили помощь.

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