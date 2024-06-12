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В «Столото» рассказали, где находится тюменская семья, выигравшая миллиард

Что стало с тюменцами, выигравшими миллиард в новогодней лотерее

12 июня 2024, 06:59
Фото: 1MI

В «Столото» рассказали, где находится тюменская семья, выигравшая миллиард

Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 миллиард рублей в новогодней лотерее, осталась жить в областной столице. Ранее появились слухи о том, что семейная пара покинула Россию.
«У семьи Семеновых все хорошо. Они продолжают жить в Тюмени. На данный момент супруги не готовы давать дополнительных интервью», — сообщили в пресс-службе «Столото».

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года Светлана и Юрий Семеновы выиграли 1 миллиард рублей. Лотерейные билеты купил супруг.

В новогоднюю ночь супруги под бой курантов они загадали одно простое желание — благополучия родным и близким. О миллиардном выигрыше семья узнала сразу — 1 января розыгрыш проходил в телевизионном эфире.

Юрий и Светлана сообщали, что потратят часть выигранных денег потратят на новое жилье, помощь своим детям, поездку в отпуск, благотворительность.Также в планах было открытие собственного дела.

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