Что стало с тюменцами, выигравшими миллиард в новогодней лотерее

В «Столото» рассказали, где находится тюменская семья, выигравшая миллиард

Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 миллиард рублей в новогодней лотерее, осталась жить в областной столице. Ранее появились слухи о том, что семейная пара покинула Россию.