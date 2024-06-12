Что стало с тюменцами, выигравшими миллиард в новогодней лотерее

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
«У семьи Семеновых все хорошо. Они продолжают жить в Тюмени. На данный момент супруги не готовы давать дополнительных интервью», — сообщили в пресс-службе «Столото».
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года Светлана и Юрий Семеновы выиграли 1 миллиард рублей. Лотерейные билеты купил супруг.
В новогоднюю ночь супруги под бой курантов они загадали одно простое желание — благополучия родным и близким. О миллиардном выигрыше семья узнала сразу — 1 января розыгрыш проходил в телевизионном эфире.
Юрий и Светлана сообщали, что потратят часть выигранных денег потратят на новое жилье, помощь своим детям, поездку в отпуск, благотворительность.Также в планах было открытие собственного дела.