Ради строительства новой развязки у тюменцев заберут 35 земельных участков

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
«В целях реализации объекта „Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги „Обход Тюмени“ с проездом Воронинские горки изъять для государственных нужд Тюменской области 35 земельных участков. Категории земель: земли населенных пунктов. Предназначены для сельскохозяйственного производства», — указано в документе.
Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автодороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки уже подготовлен. Осенью 2023 года его одобрили в госэкспертизе. Сметная стоимость строительства новой транспортной развязки, по ранее озвученным прогнозам, составляет 3,8 миллиарда рублей.