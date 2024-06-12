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Тюменские власти изымут 35 земельных участков для строительства новой развязки

Ради строительства новой развязки у тюменцев заберут 35 земельных участков

12 июня 2024, 04:55
Фото: 1MI

Тюменские власти изымут 35 земельных участков для строительства новой развязки

Власти Тюменской области планируют изъять 35 земельных участков ради строительства двухуровневой транспортной развязки с восьми съездами в районе Воронинских горок. Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован на сайте органов власти.
«В целях реализации объекта „Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги „Обход Тюмени“ с проездом Воронинские горки изъять для государственных нужд Тюменской области 35 земельных участков. Категории земель: земли населенных пунктов. Предназначены для сельскохозяйственного производства», — указано в документе.

Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автодороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки уже подготовлен. Осенью 2023 года его одобрили в госэкспертизе. Сметная стоимость строительства новой транспортной развязки, по ранее озвученным прогнозам, составляет 3,8 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Строительство дорог
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