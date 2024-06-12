Ради строительства новой развязки у тюменцев заберут 35 земельных участков

Проект строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автодороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки уже подготовлен. Осенью 2023 года его одобрили в госэкспертизе. Сметная стоимость строительства новой транспортной развязки, по ранее озвученным прогнозам, составляет 3,8 миллиарда рублей.