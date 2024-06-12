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Депутат тюменской думы Ким получил взятку от собственного помощника

Подставил помощник: тюменский депутат Ким получил взятку от «своего» человека

12 июня 2024, 03:39
Фото: 1MI

Депутат тюменской думы Ким получил взятку от собственного помощника

Стали известны подробности дела депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима, которого обвиняют по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По информации источников, близких к тюменскому обкому партии КПРФ, народный избранник получил взятку от личного помощника Александра Мельникова. Инсайдеры сообщили, что Мельников вступил в сговор с силовиками и подвел под арест Кима.

«В обкоме КПРФ Мельников считается человеком депутата облдумы Ивана Левченко — два года назад он привел его в партию. Теперь пошли слухи, будто бы парламентарий, зная об алчности Кима, приложил руку к его аресту», — завили Ура.Ру инсайдеры.

Еще по одной версии, Мельников был вынужден пойти на сотрудничество с силовиками, так как сам находился у них «на крючке». Таким образом, он смог избежать наказания за свои деяния.

Ранее «Наш Город» писал, что депутата гордуму Андрея Кима арестовали на минувшей неделе. Народного избранника по решению суда отправили под домашний арест до 3 августа 2024 года.

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