Паводок 2024: Тура мелеет, Иртыш поднимается

Уровень воды в Иртыше Тобольске начал снижаться

Уровень воды в Иртыше в районе Тобольска начал снижаться. За минувшие сутки вода убыла на 1 сантиметр — до отметки 783 сантиметра выше нуля поста. В Увате Иртыш поднялся на 2 сантиметра — до 11,82 метра, в районе села Демьянское на 1 сантиметр — до 978 сантиметров.