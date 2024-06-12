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Уровень воды в Иртыше Тобольске начал снижаться

Паводок 2024: Тура мелеет, Иртыш поднимается

12 июня 2024, 03:58
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень воды в Иртыше Тобольске начал снижаться

Уровень воды в Иртыше в районе Тобольска начал снижаться. За минувшие сутки вода убыла на 1 сантиметр — до отметки 783 сантиметра выше нуля поста. В Увате Иртыш поднялся на 2 сантиметра — до 11,82 метра, в районе села Демьянское на 1 сантиметр — до 978 сантиметров.
Сюжет
Тура

В Тоболе уровень продолжает снижаться: в Ялуторовске вода убыла на 4 сантиметра (656 сантиметров), в Упорово на 6 сантиметров (723 сантиметра), в Иевлево на 4 сантиметра (758 сантиметров).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 5 сантиметров (659 сантиметров), в районе города Ишим на 7 сантиметров (708 сантиметров), в районе Викулово на 8 сантиметров (940 сантиметров), в районе села Абатское на 4 сантиметра (10,08 метра при критической 960 сантиметров).

Тура за последние 24 часа обмелела еще на 16 сантиметров. Уровень воды в тюменской реке составляет 201 сантиметр выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ситуация с паводком полностью стабилизируется после 20 июня. Такой прогноз озвучил Александр Моор.

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