Паводок 2024: Тура мелеет, Иртыш поднимается

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В Тоболе уровень продолжает снижаться: в Ялуторовске вода убыла на 4 сантиметра (656 сантиметров), в Упорово на 6 сантиметров (723 сантиметра), в Иевлево на 4 сантиметра (758 сантиметров).
В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 5 сантиметров (659 сантиметров), в районе города Ишим на 7 сантиметров (708 сантиметров), в районе Викулово на 8 сантиметров (940 сантиметров), в районе села Абатское на 4 сантиметра (10,08 метра при критической 960 сантиметров).
Тура за последние 24 часа обмелела еще на 16 сантиметров. Уровень воды в тюменской реке составляет 201 сантиметр выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ситуация с паводком полностью стабилизируется после 20 июня. Такой прогноз озвучил Александр Моор.