На объездной в Тюмени построят новую двухуровневую развязку

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На объездной в Тюмени появится новая двухуровневая развязка. На сайте Единого государственного реестра был опубликован документ, в котором указано, что проект дороги прошел экспертизу.
Подрядчиками выступят четыре компании: три тюменские и одна московская. Сроки строительства развязки пока не называются, но известно, что она появится на пересечении объездной и проезда Воронинские горки.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти планируют потратить на строительство второй объездной дороги десятки миллиардов рублей. Общая протяженность трассы составит порядка 21 километра.