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На объездной в Тюмени построят новую двухуровневую развязку

На объездной в Тюмени построят новую двухуровневую развязку

1 ноября 2023, 02:44
Фото: 1MI
Проект уже прошел все необходимые экспертизы. Сроки строительства пока не сообщаются.

На объездной в Тюмени появится новая двухуровневая развязка. На сайте Единого государственного реестра был опубликован документ, в котором указано, что проект дороги прошел экспертизу.

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Подрядчиками выступят четыре компании: три тюменские и одна московская. Сроки строительства развязки пока не называются, но известно, что она появится на пересечении объездной и проезда Воронинские горки.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти планируют потратить на строительство второй объездной дороги десятки миллиардов рублей. Общая протяженность трассы составит порядка 21 километра.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Дороги#Строительство дорог#Проект#Любовь Селезнева
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