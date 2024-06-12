Двое школьников из Тюмени набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

По его словам, стобалльниками-рекордсменами стали Кирилл Яковенко из тюменской школы №89, который продемонстрировал блестящие результаты по русскому языку и математике, и Георгий Семьянов из физико-математической школы — он набрал по 100 баллов по ЕГЭ по математике и химии.