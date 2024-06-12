Двое школьников из Тюмени набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По его словам, стобалльниками-рекордсменами стали Кирилл Яковенко из тюменской школы №89, который продемонстрировал блестящие результаты по русскому языку и математике, и Георгий Семьянов из физико-математической школы — он набрал по 100 баллов по ЕГЭ по математике и химии.
В целом, 39 тюменских выпускников набрали на экзаменах по русскому языку и математике максимальные баллы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 школьника сдали в этом году ЕГЭ на 100 баллов. Всем выпускникам, набравшим максимальные баллы на экзаменах, выплатят по 100 тысяч рублей.