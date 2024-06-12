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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Двое школьников из Тюменской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Двое школьников из Тюмени набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

12 июня 2024, 04:25
Фото: 1MI

Двое школьников из Тюменской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Максимальные 100 баллов сразу по двум предметам набрали в этом году двое выпускников школ Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
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Дети

По его словам, стобалльниками-рекордсменами стали Кирилл Яковенко из тюменской школы №89, который продемонстрировал блестящие результаты по русскому языку и математике, и Георгий Семьянов из физико-математической школы — он набрал по 100 баллов по ЕГЭ по математике и химии.

В целом, 39 тюменских выпускников набрали на экзаменах по русскому языку и математике максимальные баллы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 школьника сдали в этом году ЕГЭ на 100 баллов. Всем выпускникам, набравшим максимальные баллы на экзаменах, выплатят по 100 тысяч рублей.

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