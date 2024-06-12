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Updated Сегодня, 03:16

Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня

Когда завершится паводок в Тюменской области?

12 июня 2024, 03:14
Фото: 1MI

Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня

Паводковая ситуация в Тюменской области стабилизируется в начале третьей декады июня. Такой прогноз озвучил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, в настоящее время пик максимальных отметок на Иртыше сместился от Тобольска ниже по течению — в Уватский район. Вероятнее всего, критическая отметка в районе Тобольска превышена не будет.

Губернатор отметил, что в период паводка в регионе большой водой были подтоплены более 840 домов. На данный момент уже половина из них освобождены от воды.

«На пострадавших от паводка территориях проводится дезинфекция. Работает комиссия, которая обследует пострадавшее жилье», — сообщил Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что более 18 тысяч жителей Тюменской области, пострадавших от паводка получили материальную помощь. Всего выплачено более 85 миллионов рублей.

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