Развязку, объездную и транспортный коридор построят в Тюмени

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Тюмени планируют избавиться от пробок с помощью строительства развязки, объездной и транспортного коридора. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.
«Требуется развитие всей дорожной инфраструктуры южной части областного центра. Параллельно проектируется транспортный коридор от улицы Пермякова через новую развязку на Червишевском тракте до улицы Фармана Салманова. Он даст жителям Тюменской слободы дополнительную артерию для въезда-выезда, что разгрузит развязку Московского тракта», — рассказали в ГУС Ura.ru.
Развязка будет построена на пересечении объездной и Калинина. В процессе строительства будет расширена улица Калинина и реализован тоннель под ж/д путями.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят четыре подземных перехода. Два из них будут возведены до 2030 года.