«Риски высоки»: кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Кардиолог Жуков с последствиями пребывания тюменцев на жаре сталкивался не раз. Часто ему приходилось работать не у себя в кабинете, а на улице, когда прохожим становилось плохо. Врач выделяет три наиболее опасных фактора, связанных с жарой.
Особенно тяжело в жаркую погоду приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Скачки артериального давления могут вызывать приступ стенокардии, гипертонический криз, инсульт или инфаркт.
«А потому стоит ограничить пребывание на открытом воздухе, не допускать перегревов и пить больше воды. Перед началом летнего сезона со своим лечащим врачом стоит подобрать препараты, которые помогут нормализовать состояния в непростой период», — рекомендует врач.
Также стоит избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, так как это чревато получением солнечного удара или перегревом организма.