«Риски высоки»: кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары

Кардиолог Жуков с последствиями пребывания тюменцев на жаре сталкивался не раз. Часто ему приходилось работать не у себя в кабинете, а на улице, когда прохожим становилось плохо. Врач выделяет три наиболее опасных фактора, связанных с жарой.