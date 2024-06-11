nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары.

«Риски высоки»: кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары

11 июня 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары.

Кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары

С 12 июня Тюмень окутает жаркая погода. Днем ожидается от +30°C, что по словам врача-кардиолога Дмитрия Жукова, серьезное испытание для организма. Особенно непросто придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиолог Жуков с последствиями пребывания тюменцев на жаре сталкивался не раз. Часто ему приходилось работать не у себя в кабинете, а на улице, когда прохожим становилось плохо. Врач выделяет три наиболее опасных фактора, связанных с жарой.

  • На жаре учащается дыхание и повышается давление, человек начинает ощущать дефицит кислорода;
  • Избыточное потоотделение провоцирует нарушение водно-солевого баланса;
  • Из-за измененного кровообращения в мозг поступает меньше крови и нарушается работа системы.

Особенно тяжело в жаркую погоду приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Скачки артериального давления могут вызывать приступ стенокардии, гипертонический криз, инсульт или инфаркт.

«А потому стоит ограничить пребывание на открытом воздухе, не допускать перегревов и пить больше воды. Перед началом летнего сезона со своим лечащим врачом стоит подобрать препараты, которые помогут нормализовать состояния в непростой период», — рекомендует врач.

Также стоит избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, так как это чревато получением солнечного удара или перегревом организма.

Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, на какие пляжи в жаркие дни могут смело отправляться тюменцы.

Читайте также:
Опасная аномалия! Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергийПосле гроз и дождей в Тюмень придет 30-градусная жара
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Здоровье#Здравоохранение#Жара#Погодные условия#Здоровоебудущее
Подпишитесь
Крах или нормализация? Рынок недвижимости в Тюмени ждет серьезная перестройка
Сегодня, 06:14
Родителей тюменских школьников обязали платить за вход на вручение аттестатов
Вчера, 11:46
Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
Вчера, 04:47
Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось
Вчера, 06:29
Кража денег по фото! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 07:26
В России появится автодорога Тюмень — Краснодар
Вчера, 09:46
"