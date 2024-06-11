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В Тюмени заснувший таксист устроил аварию с двумя погибшими

Из-за заснувшего таксиста на трассе в Тюмени погибли два пенсионера

11 июня 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Тюмени заснувший таксист устроил аварию с двумя погибшими

Мужчина работал ночью и, не выспавшись, утром снова вышел на работу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Суд

Прокуратура Тюменской области утвердила уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Нефтеюганска. Следствие установило, что утром 31 января мужчина, работая таксистом, вез пассажиров по трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, проходящей по территории Тюмени, и уснул за рулем. Он работал ночью и, не выспавшись, утром снова вышел на работу.

Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась сначала с «Опель Корса», в котором находились три 74-летних пенсионера из Свердловской области, которые ехали в санаторий «Тараскуль», а затем с «Киа Рио». Одна из пассажирок «Опеля» скончалась в карете скорой помощи, другой нанесен тяжкий вред здоровью. Водитель скончался спустя три недели в больнице.

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Потерпевшие заявили иски на общую сумму 4.6 миллиона рублей. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошло сразу два ДТП, в которых пострадали две 10-летние школьницы. Обе девочки получили травмы.

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