Из-за заснувшего таксиста на трассе в Тюмени погибли два пенсионера

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Published Сегодня, 08:48
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Прокуратура Тюменской области утвердила уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Нефтеюганска. Следствие установило, что утром 31 января мужчина, работая таксистом, вез пассажиров по трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, проходящей по территории Тюмени, и уснул за рулем. Он работал ночью и, не выспавшись, утром снова вышел на работу.
Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась сначала с «Опель Корса», в котором находились три 74-летних пенсионера из Свердловской области, которые ехали в санаторий «Тараскуль», а затем с «Киа Рио». Одна из пассажирок «Опеля» скончалась в карете скорой помощи, другой нанесен тяжкий вред здоровью. Водитель скончался спустя три недели в больнице.
Потерпевшие заявили иски на общую сумму 4.6 миллиона рублей. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошло сразу два ДТП, в которых пострадали две 10-летние школьницы. Обе девочки получили травмы.