Из-за заснувшего таксиста на трассе в Тюмени погибли два пенсионера

Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась сначала с «Опель Корса», в котором находились три 74-летних пенсионера из Свердловской области, которые ехали в санаторий «Тараскуль», а затем с «Киа Рио». Одна из пассажирок «Опеля» скончалась в карете скорой помощи, другой нанесен тяжкий вред здоровью. Водитель скончался спустя три недели в больнице.