Матпомощь из-за паводка получили уже более 18 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Единовременную материальную помощь из-за паводка получили уже 18 504 жителя Тюменской области. К началу июня власти потратили на выплаты 85.6 миллиона рублей, сообщили в информационном центре правительства региона РБК Тюмень.
383 человека получили выплаты за утраченное имущество, в общей сложности им были выплачены 19.1 миллиона рублей. На данный момент предоставление выплат продолжается.
«Предоставление выплат будет осуществляться органами социальной защиты населения на основании заключений по результатам проведения обследований жилых помещений и установления степени нанесенного жилым помещениям ущерба, созданных в муниципальных образованиях комиссий, по мере схода воды и получения доступа к жилым помещениям. В настоящее время данная работа проводится», — добавили в информцентре.
Ранее «Наш город» писал, что в Бердюжье подсчитывают ущерб от смерча. В селе пострадали дома на трех улицах.