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В Тюменской области матпомощь из-за паводка получили более 18 тысяч человек

Матпомощь из-за паводка получили уже более 18 тысяч тюменцев

11 июня 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области матпомощь из-за паводка получили более 18 тысяч человек

В общей сложности жителям региона были выплачены 85.6 миллиона рублей. Предоставление выплат еще продолжается.

Единовременную материальную помощь из-за паводка получили уже 18 504 жителя Тюменской области. К началу июня власти потратили на выплаты 85.6 миллиона рублей, сообщили в информационном центре правительства региона РБК Тюмень.

383 человека получили выплаты за утраченное имущество, в общей сложности им были выплачены 19.1 миллиона рублей. На данный момент предоставление выплат продолжается.

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«Предоставление выплат будет осуществляться органами социальной защиты населения на основании заключений по результатам проведения обследований жилых помещений и установления степени нанесенного жилым помещениям ущерба, созданных в муниципальных образованиях комиссий, по мере схода воды и получения доступа к жилым помещениям. В настоящее время данная работа проводится», — добавили в информцентре.

Ранее «Наш город» писал, что в Бердюжье подсчитывают ущерб от смерча. В селе пострадали дома на трех улицах.

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