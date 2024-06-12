Скандальный долгострой РЖД на Широтной снесут до конца года

Напомним, строительство 29-ти этажного дома на Широтной «РЖДстрой», дочерняя компания корпорации РЖД, начала в 2006 году. Два года назад, в ноябре 2022 года, суд признал строение самовольной постройкой и обязал «РДЖстрой» его снести.