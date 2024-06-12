Скандальный долгострой РЖД на Широтной снесут до конца года

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Снос здания проведут за счет высвободившихся стройматериалов.
Напомним, строительство 29-ти этажного дома на Широтной «РЖДстрой», дочерняя компания корпорации РЖД, начала в 2006 году. Два года назад, в ноябре 2022 года, суд признал строение самовольной постройкой и обязал «РДЖстрой» его снести.
Последняя пыталась обжаловать данное решение, однако попытки оказались безуспешны. В ходе судебных разбирательств было «произведено отчуждение имущества в собственность другого лица».
ООО «ММ51» работает в Тюмени с 2023 года. Генеральным директором и учредителем фирмы является Максим Пытников. Компания специализируется на разборе и сносе зданий. По итогам 2023 года выручка «ММ51» составила 4,7 миллиона рублей, убыток 180 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте снесенного долгостроя на пересечении улиц Герцена — Камышинская могут построить новый жилой комплекс с высотками. Согласно генплану города данный земельный участок обозначен как зона застройки жилыми домами. Правда пока в администрации Тюмени информации о застройке освободившейся земли нет.