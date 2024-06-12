Итоги дня: кадровые изменения в правительстве, безопасные водоемы и итоги ЕГЭ

А вот тюменская река Тура продолжает катастрофически мелеть. За последние три недели уровень воды в реке снизился на три метра — с 512 до 217 сантиметров. И по прогнозам экспертов, в течение лета уровень продолжит снижаться. Этому будет способствовать, в том числе, жаркая погода.