Итоги дня: кадровые изменения в правительстве, безопасные водоемы и итоги ЕГЭ

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Губернатор Тюменской области Александр Моор 11 июня подписал постановление о перераспределении обязанностей, которые выполнял арестованный вице-губернатор Вячеслав Вахрин, между тремя заместителями.
«Приостановить с 11 июня до 6 августа 2024 года действие раздела „Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель губернатора Тюменской области“ постановления губернатора Тюменской области „Ο распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“, — указано в документе.
Теперь координировать и контролировать деятельность департамента ЖКХ Тюменской области и Государственной жилищной инспекции региона будет Сергей Шустов. Также он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в области.
Работу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и Региональной энергетической комиссии всей «матрешки» будет курировать Андрей Пантелеев. Ему также поручено возглавить межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.
На замгубернатора Павла Белявских возложены обязанности контролировать работу департамента информатизации Тюменской области.
Эксперты считают, что перераспределение полномочий Вахрина свидетельствуют о том, что в правительство чиновник больше не вернется.
Паводковая ситуация в Тюменской области стабилизируется в начале третьей декады июня. Такой прогноз Александр Моор накануне.
По его словам, в настоящее время пик максимальных отметок на Иртыше сместился от Тобольска ниже по течению — в Уватский район. Вероятнее всего, критическая отметка в районе Тобольска превышена не будет.
В настоящее время снижение уровня воды наблюдается в Ишиме и Тоболе. Иртыш в районе Увата поднимается в сутки не более чем на 3 сантиметра. В районе Тобольска подъем воды прекратился.
А вот тюменская река Тура продолжает катастрофически мелеть. За последние три недели уровень воды в реке снизился на три метра — с 512 до 217 сантиметров. И по прогнозам экспертов, в течение лета уровень продолжит снижаться. Этому будет способствовать, в том числе, жаркая погода.
34-градусная жара ожидается в Тюмени на этой неделе. Уже в среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +30…+31, в четверг воздух прогреется до +34. Знойная погода продержится до конца недели.
В преддверии аномально жарких дней в тюменском Роспотребнадзоре озвучили перечень водоемов, признанных безопасными для купания. В списке всего шесть озер:
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила тюменскую школьницу Анастасию Жукову, получившую 100 баллов по ЕГЭ.
Ранее школьница принимала участие в Форуме безопасного интернета, где представляла свой проект.
«Сегодня Анастасия рассказала о том, что получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому. Поздравляю!» — написала Мизулина в своем telegram-канале, добавив, что проект Жуковой показался ей интересным.
Отметим, что накануне в Тюменской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку и математике. Максимальные баллы по данным предметам набрали 39 выпускников тюменских школ. Двое школьников сдали на 100 баллов сразу два предмета.
Стобалльниками-рекордсменами стали Кирилл Яковенко из тюменской школы №89, который продемонстрировал блестящие результаты по русскому языку и математике, и Георгий Семьянов из физико-математической школы — он набрал по 100 баллов по ЕГЭ по математике и химии.