Мизулина поздравила тюменскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Ранее тюменка принимала участие в Форуме безопасного интернета, где представляла свой проект.
«Сегодня она рассказала о том, что получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому. Поздравляю!» — написала Мизулина в своем telegram-канале, добавив, что проект Жуковой показался ей интересным.
Сегодня уже третий тюменский подросток удостоился внимания главы Лиги безопасного интернета. Ранее «Наш город» писал, что двое подростков из Тюмени победили в конкурсе Екатерины Мизулиной, который заключался в том, чтобы ребята поделились своим мнением о «хулиганских видео», порассуждали о том, почему дети избивают своих сверстников и снимают это на камеру, и о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше. Тюменские ребята за свои мысли получат мерч от Мизулиной.
Ранее «Наш Город» писал, что выпускники девятых классов Тюмени пожаловались главе «Лиги безопасного Интернета» Екатерине Мизулиной на плохую организацию ОГЭ. По словам школьников, из-за технических проблем они не смогли вовремя приступить к практической части экзамена.