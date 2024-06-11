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Мизулина поздравила тюменскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 100 баллов

Мизулина поздравила тюменскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 100 баллов

11 июня 2024, 19:11
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила тюменскую школьницу Анастасию Жукову, получившую 100 баллов по ЕГЭ.
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Дети

Ранее тюменка принимала участие в Форуме безопасного интернета, где представляла свой проект.

«Сегодня она рассказала о том, что получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому. Поздравляю!» — написала Мизулина в своем telegram-канале, добавив, что проект Жуковой показался ей интересным.

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Сегодня уже третий тюменский подросток удостоился внимания главы Лиги безопасного интернета. Ранее «Наш город» писал, что двое подростков из Тюмени победили в конкурсе Екатерины Мизулиной, который заключался в том, чтобы ребята поделились своим мнением о «хулиганских видео», порассуждали о том, почему дети избивают своих сверстников и снимают это на камеру, и о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше. Тюменские ребята за свои мысли получат мерч от Мизулиной.

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Ранее «Наш Город» писал, что выпускники девятых классов Тюмени пожаловались главе «Лиги безопасного Интернета» Екатерине Мизулиной на плохую организацию ОГЭ. По словам школьников, из-за технических проблем они не смогли вовремя приступить к практической части экзамена.

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