Мизулина поздравила тюменскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 100 баллов

Сегодня уже третий тюменский подросток удостоился внимания главы Лиги безопасного интернета. Ранее «Наш город» писал, что двое подростков из Тюмени победили в конкурсе Екатерины Мизулиной, который заключался в том, чтобы ребята поделились своим мнением о «хулиганских видео», порассуждали о том, почему дети избивают своих сверстников и снимают это на камеру, и о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше. Тюменские ребята за свои мысли получат мерч от Мизулиной.