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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Уровень воды в Туре снизился за три недели на 3 метра

По метру в неделю: за три недели уровень воды в Туре снизился на три метра

11 июня 2024, 04:06
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре снизился за три недели на 3 метра

За последние сутки он опустился на 18 сантиметров — до отметки 217 сантиметров выше нуля поста. Тремя неделями ранее, 21 мая, уровень воды в Туре составлял 512 сантиметров.
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Тура

На сегодняшний день снижение уровня воды наблюдается практически во всех тюменских реках. В Ишиме за последние сутки вода в районе Ильинки убыла на 4 сантиметра (664 сантиметра), в районе города Ишим на 6 сантиметров (715 сантиметров), в Викулово на 7 сантиметров (948 сантиметров), в районе села Абатское на 2 сантиметра (10,12 метра при критической отметке 960 сантиметров).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе уровень воды снизился на 4 сантиметра в Упорово (729 сантиметров), на 4 сантиметра в Ялуторовске (660 сантиметров) и на 5 сантиметров в Иевлево (762 сантиметра).

В Иртыше в районе Тобольска уровень воды за последние 24 часа не изменился и остался на отметке 784 сантиметра выше нуля поста. В районе Увата и села Демьянское уровень Иртыша увеличился на 2 сантиметра — до 11,80 метра и 977 сантиметров соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пострадавшим от паводка выплатили более 85,5 миллиона рублей в качестве материальной помощи. Денежные средства получили более 18 тысяч человек.

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