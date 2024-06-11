По метру в неделю: за три недели уровень воды в Туре снизился на три метра

На сегодняшний день снижение уровня воды наблюдается практически во всех тюменских реках. В Ишиме за последние сутки вода в районе Ильинки убыла на 4 сантиметра (664 сантиметра), в районе города Ишим на 6 сантиметров (715 сантиметров), в Викулово на 7 сантиметров (948 сантиметров), в районе села Абатское на 2 сантиметра (10,12 метра при критической отметке 960 сантиметров).