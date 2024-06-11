Арестованному вице-губернатору нашли замену. Это плохой знак

Департамент тарифной и ценовой политики, а также контроль за региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа достались вице-губернатору Андрею Пантелееву. Он также возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.