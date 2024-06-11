Арестованному вице-губернатору нашли замену. Это плохой знак

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Координировать и контролировать деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции области будет замгубернатора Сергей Шустов. Он же возглавит штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.
Департамент тарифной и ценовой политики, а также контроль за региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа достались вице-губернатору Андрею Пантелееву. Он также возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.
Также согласно документу замгубернатора Павел Белявский будет координировать и контролировать деятельность департамента информатизации области.
Как считают источники «Нашего города», то, что полномочия Вахрина перераспределены — плохой знак, свидетельствующий, что места в правительстве чиновнику больше нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 июня Басманный суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере. Также под арест отправили известного застройщика Алексея Гоцыка.
Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По решению Басманного районного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.