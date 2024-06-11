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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Моор лишил арестованного замгубернатора полномочий

Арестованному вице-губернатору нашли замену. Это плохой знак

11 июня 2024, 15:16
Фото: 1MI

Моор лишил арестованного замгубернатора полномочий

В правительстве Тюменской области перераспределили обязанности, которые выполнял арестованный вице-губернатор Вячеслав Вахрин. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 11 июня.
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Суд

Координировать и контролировать деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции области будет замгубернатора Сергей Шустов. Он же возглавит штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

Департамент тарифной и ценовой политики, а также контроль за региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа достались вице-губернатору Андрею Пантелееву. Он также возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.

Также согласно документу замгубернатора Павел Белявский будет координировать и контролировать деятельность департамента информатизации области.

Как считают источники «Нашего города», то, что полномочия Вахрина перераспределены — плохой знак, свидетельствующий, что места в правительстве чиновнику больше нет.

Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык
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Ранее «Наш город» сообщал, что 8 июня Басманный суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере. Также под арест отправили известного застройщика Алексея Гоцыка.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По решению Басманного районного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.

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