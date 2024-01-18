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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

После вычета налогов супруги получат свыше 800 миллионов рублей.

В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею

18 января 2024, 07:06
Фото: 1MI
После вычета налогов супруги получат свыше 800 миллионов рублей.

Стало известно имя тюменца, выигравшего миллиард в новогодней лотерее

Объявились победители лотереи, которых разыскивали две недели. Выяснилось, что победитель не один: солидную сумму муж и жена считают общей. На что они планируют потратить выигрыш — рассказали в пресс-службе «Столото».

Обладателями миллиарда стали Светлана и Юрий Семеновы — супружеская пара из Тюмени. Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем. Тюменцы женаты почти 40 лет и в скором времени отметят рубиновую свадьбу. У них двое взрослых детей, но живут они в других городах: дочь — невролог, а сын — стоматолог.

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — поделилась Светлана.

Лотерейные билеты купил Юрий, но Светлана отнеслась к покупке скептически. Новый год супруги встречали вдвоем, а под бой курантов они загадали одно простое желание — благополучия родным и близким. О выигрыше семья узнала сразу — 1 января розыгрыш проходил в телевизионном эфире.

Фото: пресс-служба «Столото»

Юрий и Светлана уже решили, на что потратят часть выигранных денег.

«В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Светлана.

Также Семеновы планируют отправиться в путешествие, а Юрий хочет купить новую машину. Еще часть денег семья направит на целевую точечную благотворительность.

Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий купил билеты на новогодний розыгрыш, он выиграл в моментальной лотерее пять тысяч рублей. Эти деньги он потратил на билеты, один из которых и принес семье миллиард рублей.

Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка из Кургана попросила победителя новогодней лотереи купить ей квартиру. Женщине и ее дочери не хватает средств, чтобы приобрести жилье самостоятельно.

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