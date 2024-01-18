В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею

Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий купил билеты на новогодний розыгрыш, он выиграл в моментальной лотерее пять тысяч рублей. Эти деньги он потратил на билеты, один из которых и принес семье миллиард рублей.