В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Обладателями миллиарда стали Светлана и Юрий Семеновы — супружеская пара из Тюмени. Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем. Тюменцы женаты почти 40 лет и в скором времени отметят рубиновую свадьбу. У них двое взрослых детей, но живут они в других городах: дочь — невролог, а сын — стоматолог.
«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — поделилась Светлана.
Лотерейные билеты купил Юрий, но Светлана отнеслась к покупке скептически. Новый год супруги встречали вдвоем, а под бой курантов они загадали одно простое желание — благополучия родным и близким. О выигрыше семья узнала сразу — 1 января розыгрыш проходил в телевизионном эфире.
Юрий и Светлана уже решили, на что потратят часть выигранных денег.
«В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Светлана.
Также Семеновы планируют отправиться в путешествие, а Юрий хочет купить новую машину. Еще часть денег семья направит на целевую точечную благотворительность.
Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий купил билеты на новогодний розыгрыш, он выиграл в моментальной лотерее пять тысяч рублей. Эти деньги он потратил на билеты, один из которых и принес семье миллиард рублей.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка из Кургана попросила победителя новогодней лотереи купить ей квартиру. Женщине и ее дочери не хватает средств, чтобы приобрести жилье самостоятельно.