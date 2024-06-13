Маршрут автобуса №76 изменят в Тюмени. СХЕМА

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Маршрут №76 временно изменит схему движения. Как сообщает «Тюменьгортранс», корректировки будут действовать с 17 июня по 15 августа.
Уточняется, что изменения будут внесены в связи с капремонтом на сетях водоотведения в районе дома №137 на Московском тракте. Автобус будет следовать в объезд перекрытого участка.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за спортивного фестиваля перекроют несколько улиц. Ограничения будут действовать 15 июня до 15:00.