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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

В Тюмени изменится схема движения маршрута №76

Маршрут автобуса №76 изменят в Тюмени. СХЕМА

13 июня 2024, 05:39
Фото: 1MI

В Тюмени изменится схема движения маршрута №76

Корректировки в маршрут вносятся временно. Они будут действовать на протяжении двух месяцев.

Маршрут №76 временно изменит схему движения. Как сообщает «Тюменьгортранс», корректировки будут действовать с 17 июня по 15 августа.

Фото: Тюменьгортранс

Уточняется, что изменения будут внесены в связи с капремонтом на сетях водоотведения в районе дома №137 на Московском тракте. Автобус будет следовать в объезд перекрытого участка.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за спортивного фестиваля перекроют несколько улиц. Ограничения будут действовать 15 июня до 15:00.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Капремонт#Схема движения#Маршрут
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