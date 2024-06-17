Девушка из Тюмени снялась в новом эпизоде шоу «Четыре жены»

По всем пунктам тюменка набрала средние баллы. Девушки оценили ее рвение к самореализации и хорошие отношения с мужем, но не одобрили беспорядок дома. Победить в шоу Ксении не удалось — набрав 102 балла, она заняла второе место. Первое место завоевала 43-летняя Елена из Выксы, которая набрала 142 балла.