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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Жительница Тюмени приняла участие в шоу «Четыре жены»

Девушка из Тюмени снялась в новом эпизоде шоу «Четыре жены»

17 июня 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Тюмени приняла участие в шоу «Четыре жены»

В шоу попадают девушки, которые ранее приняли участие в проекте «Четыре свадьбы». Свадьба 21-летней тюменки стоила 800 тысяч рублей.

21-летняя Ксения из Тюмени снялась в новом выпуске шоу «Четыре жены». В шоу принимают участие девушки, которые сыграли свадьбу в другом проекте телеканала «Пятница» — «Четыре свадьбы».

Свадьба Ксении и Кирилла состоялась в четвертом сезоне шоу. Праздник в стиле «Великий Гэтсби» обошелся молодоженам в 800 тысяч рублей.

«В нашей семье весь быт в основном лежит на мне, Кирилл зарабатывает. Я начала путь организатора мероприятий, я в этой сфере всего год», — рассказала о себе тюменка.
Фото: Четыре жены / RuTube

В шоу «Четыре жены» участницы ходят друг к другу в гости и оценивают конкуренток по нескольким критериям: хозяйственность, взаимоотношения с мужем и самореализация. Победительница, набравшая наибольшее количество баллов, получает денежный приз.

По всем пунктам тюменка набрала средние баллы. Девушки оценили ее рвение к самореализации и хорошие отношения с мужем, но не одобрили беспорядок дома. Победить в шоу Ксении не удалось — набрав 102 балла, она заняла второе место. Первое место завоевала 43-летняя Елена из Выксы, которая набрала 142 балла.

Ранее «Наш город» писал, что мастер из Тюмени принимает участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Александр Зубенко вместе с другими участниками борется за 10 миллионов рублей.

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