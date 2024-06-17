Девушка из Тюмени снялась в новом эпизоде шоу «Четыре жены»

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
21-летняя Ксения из Тюмени снялась в новом выпуске шоу «Четыре жены». В шоу принимают участие девушки, которые сыграли свадьбу в другом проекте телеканала «Пятница» — «Четыре свадьбы».
Свадьба Ксении и Кирилла состоялась в четвертом сезоне шоу. Праздник в стиле «Великий Гэтсби» обошелся молодоженам в 800 тысяч рублей.
«В нашей семье весь быт в основном лежит на мне, Кирилл зарабатывает. Я начала путь организатора мероприятий, я в этой сфере всего год», — рассказала о себе тюменка.
В шоу «Четыре жены» участницы ходят друг к другу в гости и оценивают конкуренток по нескольким критериям: хозяйственность, взаимоотношения с мужем и самореализация. Победительница, набравшая наибольшее количество баллов, получает денежный приз.
По всем пунктам тюменка набрала средние баллы. Девушки оценили ее рвение к самореализации и хорошие отношения с мужем, но не одобрили беспорядок дома. Победить в шоу Ксении не удалось — набрав 102 балла, она заняла второе место. Первое место завоевала 43-летняя Елена из Выксы, которая набрала 142 балла.
Ранее «Наш город» писал, что мастер из Тюмени принимает участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Александр Зубенко вместе с другими участниками борется за 10 миллионов рублей.