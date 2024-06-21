Число претендентов на пост мэра Тюмени сократилось

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Ни Иванова, ни Перевалов не будут подавать заявку на конкурс. По данным инсайдеров, для Павла Перевалова готовят должность в региональном правительстве. Вероятнее всего, он будет назначен на должность замгубернатора в случае отставки арестованного Вячеслава Вахрина. Источники сообщают, что Перевалов обладает схожими компетенциями и хорошо разбирается в сфере ЖКХ.
Что касается Светланы Ивановой, то она также не подавала документы на участие в конкурсе на кресло мэра. По словам тюменского политолога Александра Безделова, перед Ивановой (в качестве председателя гордумы) местные власти и партия «Единая Россия» поставили долгосрочные цели, которые она должна выполнить.
«Оставить должность, не закончив выполнение задач, стало бы не лучшим решением.», — сообщил Безделов Ура.Ру.
Нового мэра Тюмени депутаты городской думы выберут на очередном заседании 27 июня. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен заместитель мэра Петр Вагин. Пока в политтусовке называют одним из главных претендентов на кресло главы Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева.
Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук, ранее занимавший должность главы администрации города, в конце мая был назначен врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Наталья Комарова, возглавлявшая округ более 14 лет, ушла в отставку.