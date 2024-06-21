Число претендентов на пост мэра Тюмени сократилось

Ни Иванова, ни Перевалов не будут подавать заявку на конкурс. По данным инсайдеров, для Павла Перевалова готовят должность в региональном правительстве. Вероятнее всего, он будет назначен на должность замгубернатора в случае отставки арестованного Вячеслава Вахрина. Источники сообщают, что Перевалов обладает схожими компетенциями и хорошо разбирается в сфере ЖКХ.