Торговые центры Тюмени запустили летние распродажи

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В тюменских торговых центрах стартовали летние распродажи. В этот период скидки могут составлять до 70-80%. Во многих ТЦ распродажи продлятся до конца июля, рассказали представители торговых центров РБК Тюмень.
Маркетолог Алена Иванова добавила, что распродажи стартуют не только в ТЦ, но и в онлайн-магазинах брендов. Цены могут различаться, поэтому их стоит сравнивать.
«Всегда перед покупкой стоит сравнить цены с теми, что указаны в онлайн-магазине, так как они нередко разнятся, и иногда на сайте можно купить по более выгодной стоимости, предварительно примерив в ТРЦ. Но бывает и обратная ситуация, когда, например, в магазине остался последний размер и на товар по этой причине устанавливается максимальная скидка», — пояснила Иванова.
Ранее «Наш город» писал, что подержанные автомобили в Тюмени продаются на торгах за час. Особенно это касается машин стоимостью до 1.3 миллиона рублей.