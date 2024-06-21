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Торговые центры Тюмени запустили летние распродажи

Торговые центры Тюмени запустили летние распродажи

21 июня 2024, 04:52
Фото: 1MI
В период летних распродаж скидки могут составлять до 80%. Маркетологи советуют не скупать сразу весь ассортимент и сверяться с ценами в онлайн-магазинах.

В тюменских торговых центрах стартовали летние распродажи. В этот период скидки могут составлять до 70-80%. Во многих ТЦ распродажи продлятся до конца июля, рассказали представители торговых центров РБК Тюмень.

Маркетолог Алена Иванова добавила, что распродажи стартуют не только в ТЦ, но и в онлайн-магазинах брендов. Цены могут различаться, поэтому их стоит сравнивать.

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«Всегда перед покупкой стоит сравнить цены с теми, что указаны в онлайн-магазине, так как они нередко разнятся, и иногда на сайте можно купить по более выгодной стоимости, предварительно примерив в ТРЦ. Но бывает и обратная ситуация, когда, например, в магазине остался последний размер и на товар по этой причине устанавливается максимальная скидка», — пояснила Иванова.

Ранее «Наш город» писал, что подержанные автомобили в Тюмени продаются на торгах за час. Особенно это касается машин стоимостью до 1.3 миллиона рублей.

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